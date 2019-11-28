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В Беларуси появился чат-бот для жертв и свидетелей домашнего насилия

29.11.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия запустила чат-бот, сообщается на сайте международного общественного объединения «Гендерные перспективы».


Фото: Reuters

С помощью чат-бота можно узнать, как получить помощь в экстренной ситуации, найти приют или кризисную комнату, также через него можно спросить адреса и телефоны как государственных, так и общественных организаций, работающих по проблеме домашнего насилия.

Чат-бот есть в мессенджере Telegram (название бота «Помощь пострадавшим от домашнего насилия» @HelpHotlineBot) и на сайте www.genderperspectives.by.

На сайте объединения объясняют, как пользоваться чат-ботом. После нажатия кнопки «старт» он предлагает выбрать вид помощи, затем уточняет регион вашего проживания и выдает нужные адреса и телефоны. Бот интегрирован с Яндекс-картой, и если вы захотите узнать, как добраться до территориального центра социального обслуживания населения, то он укажет этот пункт на карте. Эта опция работает сейчас при просмотре адреса через мобильный телефон.

Однако с помощью бота не удастся узнать, где конкретно располагается кризисная комната или убежище для жертв насилия. Поскольку эти места должны обеспечить безопасность и конфиденциальность женщин и их детей. Но через этот онлайн-сервис можно получить контакты специалистов, которые отвечают за предоставление приюта.

Общение в чат-боте анонимное.

За семь лет работы общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8−801−100−8−801 поступило более 13 тысяч звонков. Большинство обращений — от пострадавших (78%), также на горячую линию звонят их родственники и друзья (19%). За все время работы сервиса поступило 30 обращений от агрессоров. По данным горячей линии 94% пострадавших от домашнего насилия — женщины, 6% — мужчины.

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 8−801−100−8−801 работает ежедневно с 8.00 до 20.00, анонимно и конфиденциально. Каждый последний четверг месяца с 14.00 до 18.00 на линии совместно с психологом дежурит представитель МВД. Услуги горячей линии бесплатны для абонентов стационарной сети. Звонки абонентов мобильных операторов оплачиваются по тарифам соединения со стационарной сетью.

 
 
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Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия запустила чат-бот.
 
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