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БелЖД запускает мобильное приложение для покупки билетов

29.11.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БелЖД запускает мобильное приложение, которое позволит покупать билеты через интернет. Оно называется «БЧ. Мой поезд». Скачать его бесплатно уже можно со 2 декабря.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: burst.shopify.com

Приложение подходит и для iOS, и для Android.

— В октябре-ноябре мы провели опытную эксплуатацию приложения и убедились, что система работает корректно, — говорит Денис Тонконог, замначальника пассажирской службы управления БелЖД.

В приложении можно найти расписание по станциям и справочник пассажира. Есть здесь и онлайн-табло. Пока оно показывает расписание по станции Минск-Пассажирский и Брест-Центральный.

Сейчас, по словам Дениса Тонконога, билеты на поезда через сайт БелЖД человек приобретает так: выбирает один квиток, оплачивает его и только потом переходит к оплате другого. С помощью приложения можно отправить в «корзину» сразу несколько проездных документов, а затем оплатить заказ.

— Все действующие заказы, которые человек оплатил, находятся во вкладке «Мои заказы». Среди них есть «требующие активации» — это билеты с ненумерованными местами, — объясняет специалист. — Ненумерованные места у нас предложено приобретать по принципу — на ближайшие десять дней. Дальше — система не позволит. Но, для пассажиров, которые, допустим, каждый день ездят из города-спутника на работу в Минск, мы даем возможность оплатить определенное количество поездок на будущее и активировать их перед посадкой в поезд в ту дату, когда он едет.

Кстати, есть и еще одна хорошая новость для тех, кто предпочитает покупать билеты на поезд онлайн. С 1 декабря БелЖД отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов. В поездах по Беларуси он составляет 24 копейки, в другие страны — 78 копеек.

— Сбор не будет взыскиваться с пассажира, если он применил электронную регистрацию, — уточнил Денис Тонконог. — Если электронная регистрации не применена, или человек обращается в кассу, чтобы распечатать проездной документ, то с него будет взыскиваться комиссионный сбор.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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БелЖД запускает мобильное приложение, которое позволит покупать билеты через интернет. Оно называется «БЧ. Мой поезд».
 
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