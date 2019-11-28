Более 180 новобранцев Пинского погранотряда сегодня в торжественной обстановке получили боевое оружие

Источник материала: Полесская правда



Как рассказал корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, в погранотряд прибыли парни из разных уголков нашей страны для прохождения службы. В основном это призывники из Брестской и Минской областей. Уже в течение недели молодые люди знакомились с азами военной службы. В торжественном мероприятии приняли участие командование воинской части, ветераны и священнослужитель.

До середины декабря новобранцы будут проходить курс молодого бойца. В течение этого времени они будут обучаться по основным военным и специальным дисциплинам, чеканить строевой шаг, а также у них состоится первый полевой выход с учебной стрельбой.

14 декабря на главной площади Пинска, в присутствии своих родных и близких новоиспеченные пограничники примут торжественную присягу.