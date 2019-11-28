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Более 180 новобранцев Пинского погранотряда сегодня в торжественной обстановке получили боевое оружие
29.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
До середины декабря новобранцы будут проходить курс молодого бойца. В течение этого времени они будут обучаться по основным военным и специальным дисциплинам, чеканить строевой шаг, а также у них состоится первый полевой выход с учебной стрельбой.
14 декабря на главной площади Пинска, в присутствии своих родных и близких новоиспеченные пограничники примут торжественную присягу.
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Более 180 новобранцев Пинского погранотряда сегодня в торжественной обстановке получили боевое оружие
> Как рассказал корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, в погранотряд прибыли парни из разных уголков...
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