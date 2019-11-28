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Под Малоритой алиментщик и депортированный россиянин обустроили в лесу землянку. Собирались зимовать
29.11.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью, с 28 на 29 ноября, под Малоритой были задержаны двое мужчин. Один из них за с мая этого года был в розыске по уголовному делу, пишет газета
Под вечер 28 ноября сотруднику райотдела внутренних дел поступило сообщение о том, что возле объездной дороги, недалеко от дачных домиков и городской свалки, замечен мужчина, который при виде проезжающего автомобиля стал убегать, а рядом в лесном массиве обнаружена импровизированная «стоянка» с кострищем и грудами разного хлама.
Оперативники выехали на место и через несколько часов поисков с помощью тепловизора обнаружили землянку, в которой жил 49-летний мужчина, который был объявлен в розыск за неуплату алиментов. Там же под грудой вещей нашли еще одного нарушителя — россиянина, которого ранее депортировали из Беларуси в добровольном порядке.
Задержанные пояснили, что землянку они вырыли в начале сентября. Там они обустроили печку, организовали кухню, склад вещей и планировали жить всю зиму. На продукты уклонисты зарабатывали сбором вторсырья на городской свалке.
Жителя Малориты поместили в следственный изолятор, а россиянина — в ИВС для дальнейшей принудительной депортации.
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Под Малоритой алиментщик и депортированный россиянин обустроили в лесу землянку. Собирались зимовать
В землянке они оборудовали печь, кухню и склад.
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