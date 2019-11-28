В Вороновском районе стартовала благотворительная акция «Ладонь добра»

Источник материала: Вороновская газета





Накануне Дня инвалидов уже не первый год специалисты Территориального центра социального обслуживания населения с благотворительной миссией отправляются в дома одинокий людей с ограниченными возможностями. В нынешнем году им предстоит постучаться в двери домов 73 граждан с I группой инвалидности и по традиции передать продуктовые наборы. Такие посылки сформированы на средства, выделенные районным исполнительным комитетом, а искренние участие, милосердие и проявление заботы свойственны всем представителям социальной службы.







— Как Ваше здоровье, Мария Антоновна? — с приветливой улыбкой начинает разговор с женщиной Екатерина Гайжевская.

— День прожила — и слава Богу! — энергично отвечает пенсионерка М.А. Милюшкевич из Бастун. — Внученька все суетится возле меня. Без нее, милой, нелегко пришлось бы. Государство вот тоже не забывает, спасибо. А какие новости в районе? — не отпускает собеседников женщина.







Поговорив о погоде, происшествиях и подготовке к предстоящим праздникам, перешли к более насущным делам: не нуждается ли Мария Антоновна в какой-либо помощи от социальной службы?

Такой же вопрос и напоминание о возможности получения государственной адресной социальной помощи, материальной, обеспечения средствами реабилитации и другом адресовали работники Центра в этот день и Болеславу Болеславовичу Юхневичу из Трокелей. Мужчина еще в трудоспособном возрасте получил тяжелую травму на производстве. Перенес множество операций, получил инвалидность. Но и сегодня продолжает шутить, невзирая ни на что.







— Оптимизм и юмор спасают. Делитесь положительными эмоциями, девчата, и они к вам вернутся, — посоветовал он на прощание. — А за заботу — спасибо.

Слова благодарности растрогано говорила и Мария Иосифовна Ирчиц из д. Довкни. Пенсионерка присматривает за своей племянницей Татьяной Иосифовной Тубелевич, инвалидом I группы.







— Здоровьем не похвастаюсь, могла бы к сыну переехать, но оставлять Танечку не хочу — чувствую за нее ответственность. Когда сестра умерла, забрала ее к себе. Так и живем вдвоем.







Это лишь несколько домов в продолжительном маршруте девчат, их посещения продолжатся и на следующей неделе.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.