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Видно все как на ладони!

29.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Оно не только позволяет быстро поставить диагноз, но и обеспечивает наиболее эффективную работу врача. И за примерами далеко ходить не надо. Не так давно кабинеты врача-офтальмолога поликлиники №1 и педиатрического отделения поликлиники №4 УЗ «Борисовская ЦРБ» оборудовали двумя новыми высококлассными щелевыми лампами. 
Как поделилась врач-офтальмолог педиатрического отделения поликлиники №4 Г.В. Балацькая (на фото слева), благодаря иностранной безвозмездной помощи, полученной от гуманитарного фонда из Нидерландов, в сентябре установлена очень нужная и незаменимая в офтальмологической практике аппаратура. 
– Щелевая лампа предназначена для более детального осмотра глаза – век, конъюнктивы, склеры, роговицы, радужки, передней камеры, хрусталика, стекловидного тела, – пояснила Галина Валерьевна. – Аппарат весьма облегчает работу, позволяет выявить проблемы, которые нельзя определить с помощью офтальмоскопа.
Щелевая лампа удобна при осмотре детей. Правда, не все малыши усидчивы, а при использовании лампы требуется некоторое время посидеть недвижимо. И чтобы непоседа замер, врачу и родителю приходится порой проявлять фантазию. Но это мелочи по сравнению с возможностью увеличения обозреваемого объекта в 10-кратном размере с целью удаления любого инородного тела или детального изучения травмированного участка глаза, а также диагностики воспалительных заболеваний. 
В офтальмологических кабинетах, оборудованных новыми щелевыми лампами, трудятся молодые врачи-офтальмологи. Это, согласитесь, большое подспорье в начале самостоятельной трудовой деятельности молодого специалиста: при использовании такого аппарата видно все как на ладони.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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Радует, что новое медицинское оборудование появляется в лечебных учреждениях Борисовщины.
 
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