Ольга Катова: «Работайте на 101% и делайте больше, чем от вас ожидают»

Источник материала: Единство

– Ольга Николаевна, я убеждена, что в жизни человека все начинается с семьи… Мы неосознанно копируем модель поведения своих родителей или, наоборот, категорически не приемлем ее. Расскажите, как было у вас.

– Я родилась в многодетной семье в г. Марьина Горка. Союз моих родителей можно назвать эталоном семьи. Папа и мама с первого класса учились вместе. После получения высшего образования они поженились, и скоро родители будут отмечать 50-летие совместной жизни. Моя мама работала преподавателем. Она с преданностью относилась к любимому делу, не жалея ни сил, ни времени, и показала мне пример, как от работы можно получать удовольствие. Хоть и не сразу, но я тоже пошла по ее стопам и стала преподавателем.

– Выбор профессии педагога – это осознанный шаг или стечение обстоятельств?

– С самого детства мне нравились две профессии – учителя и врача. После окончания 8 классов я приехала в Борисов поступать в училище. Правда, на тот момент еще точно не решила, в какое именно – педагогическое или медицинское. Мысли путались, голова шла кругом, сердце бешено билось, но внутренний голос подсказывал, что надо подавать документы в медицинское училище. Ну а то, что это учреждение образования станет для меня вторым домом, а коллектив учащихся и сотрудников – второй семьей, я поняла уже во время учебы в училище.

– Как складывалась ваша профессиональная деятельность после окончания училища?

– В 1994 году я окончила училище по специальности «Лечебное дело» и 8 лет работала в практическом здравоохранении, но всегда было желание вернуться туда, где царит какая-то особая атмосфера – тепла, добра, интеллигентности. Наша жизнь – это большое путешествие, и каким оно будет, зависит от нас самих, от нашей целеустремленности, активности и, конечно же, трудолюбия. Окончив в 2008 году университет, я продолжила свою профессиональную деятельность, работая преподавателем в любимом колледже, затем в должности заведующего отделением, руководителя практики. В 2010 году я окончила Академию последипломного образования по специальности «Менеджмент учреждений дошкольного, общего среднего образования, внешкольного воспитания и обучения», и настал период, когда я попробовала себя немного в другом направлении. Думаю, для того, чтобы понять, твое ли это место или нет, надо пробовать и выбирать то, что находит отклик в твоем сердце. С 2015 года я руковожу одним из старейших учреждений образования Республики Беларусь – УО «Борисовский государственный медицинский колледж».

– Медицинский колледж имеет богатую историю и традиции, проверенные временем. Расскажите о сегодняшней деятельности учреждения образования и тех основных задачах, которые для вас как руководителя являются приоритетными.

– Сегодня Борисовский медицинский колледж готовит специалистов со средним медицинским образованием по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело» и обеспечивает повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием. В год повышение квалификации проходят более чем 900 человек. Для этого мы постоянно работаем над формированием эффективной образовательной системы. Приоритетной задачей для себя вижу обеспечение благоприятных и безопасных условий труда и учебы для членов трудового коллектива и учащихся колледжа. На протяжении последних пяти лет кардинально изменен облик учебного корпуса и общежития: произведен ремонт в холлах, аудиториях, жилых блоках, коридорах, на лестничных маршах, обновлена мебель, закуплена компьютерная, теле- и видеотехника и др. Также утвержден проект подсветки здания общежития, которая будет установлена в 1-м полугодии 2020 года.

– Принято считать, что без слаженной командной работы сложно добиться хороших результатов. Что вы можете сказать о людях, с которыми работаете рука об руку?

– Сегодня педагогический коллектив составляет 58 человек, и их отличает инициативность, мудрость, открытость к инновациям, стремление к самосовершенствованию.

У каждого – по два образования, которые соответствуют преподаваемой дисциплине. Более 74% из них имеют высшую и первую квалификационные категории преподавателя. Хочется отметить, что из 122 сотрудников 27 – выпускники колледжа. Члены трудового коллектива являются разработчиками типовых учебных программ, участниками областных, республиканских и международных конференций, форумов, пленумов, где выступают с докладами.

– Сегодня одна из важнейших задач обучения в медицинских учреждениях – обеспечение соответствия подготовки будущего специалиста требованиям практического здравоохранения. Что делается для этого в Борисовском медколледже?

– Наше учреждение первым среди медицинских колледжей Беларуси внедрило технологию симуляционного обучения в образовательный процесс. Обучение фельдшеров, акушерок, медицинских сестер во все времена подразумевало помимо получения теоретических знаний также и освоение практических навыков. Всем понятно, что медицинский работник должен «набить руку», но сделать это он должен без вреда для здоровья пациентов. В 2016 году в колледже создана лаборатория по формированию практических навыков, которая помогает осуществлять принципиально новый, практико-ориентированный подход к медицинскому образованию, повышению его качества. Для эффективной работы лаборатории закуплено высокотехнологичное оборудование. Использование этого оборудования позволяет отрабатывать манипуляции, сложно воспроизводимые или редко встречающиеся в повседневной практике медицинского работника. Учащиеся имеют возможность многократно отрабатывать действия под руководством опытных преподавателей, совершать ошибки, которые будут уже непростительны в отношении живого человека, и, что немаловажно, – исправлять их, не опасаясь причинить вред пациенту. Поэтому симуляционное обучение – обязательный компонент подготовки наших учащихся.

– Насколько я знаю, у вас налажено тесное международное сотрудничество…

– Да, это действительно так. Наш колледж сотрудничает с Московским областным медицинским колледжем №1, Санкт-Петербургским медицинским колледжем №1, Северным государственным университетом г. Архангельска (Российская Федерация). Наиболее актуальными для нас являются вопросы методического обеспечения образовательного процесса, повышение качества практической подготовки. Много внимания уделяется проблемам онкологии, паллиативной помощи, вопросам акушерства, материнства и детства. Форма взаимодействия разнообразная: участие в научно-практических конференциях, телемосты и онлайн-конференции, заочные конференции, обмен делегациями. Ежегодно представители колледжа принимают участие в конференциях по вопросам здравоохранения Московской области. Работа с зарубежными партнерами – это уникальная возможность общения с людьми разных культур и взглядов, колоссальный опыт общественной дипломатии, новые контакты и знакомства.

– В каких медицинских учреждениях больше всего работает ваших выпускников?

– Большинство выпускников трудятся в организациях здравоохранения Минской области. В учреждения здравоохранения Борисовского района ежегодно распределяется более 40 % выпускников колледжа.

– В последнее время часто слышу от работодателя, что молодые работники не очень инициативны... Какие советы вы бы дали молодежи для того, чтобы добиться успеха?

– Их несколько. Во-первых, нужно проявлять инициативу, быть настойчивым и активным. То, что вы молодой специалист, не значит, что ваше мнение не имеет значения. Не стоит бояться разочарований – ставьте цель и смело идите к ней. Любой, даже отрицательный, опыт полезен. Проанализируйте ситуацию и двигайтесь вперед. Работайте на 101 %. Будьте готовы и делайте больше, чем от вас ожидают.

– В чем для вас заключается счастье?

– Мое счастье и гордость – мои дети. Считаю, что дочь Женя является примером для молодого поколения: обладая сильным характером, трудолюбием и целеустремленностью, она осуществила свою мечту. 17-летней школьницей Женя улетела в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в модельном мире. Сейчас она рекламирует одежду известных мировых брендов и дизайнеров, и агентства по всему миру признают ее профессионализм в модельном бизнесе.

Сын Савва – школьник, он учится в 9-м классе, и пока у него есть сомнения в выборе будущей профессии. Но я уверена, что у него будет не менее успешная карьера и достойное будущее. Ведь я всегда поддерживаю своих детей. Верю в них и всегда им говорю, что самое главное – всегда оставаться людьми, что бы ни случилось.

– На вас как руководителя ложится колоссальная нагрузка. При этом вы всегда выглядите безупречно. Это хорошая генетика, здоровый образ жизни – в чем секрет?

– Оставаться в хорошей физической форме мне помогают спорт и питание. Несмотря на плотный график, я всегда нахожу время для фитнеса. Именно он дарит хорошее настроение и уверенность в себе. Что касается питания, я не употребляю жареное, копченое, газированную воду, спиртное. Мои любимые продукты – мюсли, фрукты, зеленый чай. Ну и, конечно, моральную поддержку мне оказывает любимый и любящий муж.

– Спасибо вам за интересное интервью!

Беседовала Екатерина ВОРОБЬЕВА

P.S.: Стало известно, что Ольга Николаевна уходит с должности директора медколледжа. Теперь она будет работать в Минском городском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения. А это значит, что Ольга Николаевна и дальше продолжит помогать людям – она будет заниматься вопросами регулирования социально-трудовых отношений. Желаем Ольге Николаевне успехов на ее новом поприще.