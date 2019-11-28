Осиповчане, пора «переобуть» автомобили!

Источник материала: Асiповiцкi край

“Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!” — профилактическая акция под таким названием проводится Госавтоинспекцией с 27 ноября по 4 декабря. А сегодня проходит и единый день безопасности дорожного движения, посвященный началу зимнего периода эксплуатации автотехники.

Главная цель этих мероприятий — напомнить, что с 1 декабря на колесах должны стоять зимние шины (т.е. имеющие маркировку «M+S», «M@S», «M.S», «MS» , «All seasons» или в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри) с остаточной высотой протектора не менее 4 мм.

Состояние зимних шин — настолько важный параметр, что за использование изношенной «резины» штраф составляет до 1 б.в. (повторно — до 5), а за езду на летней — до 0,5 б.в.

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Шиномонтажные мастерские с середины октября работают с полной нагрузкой и в максимальном темпе: массовый спрос на зимнее «переобувание» длится примерно 45 дней, поэтому хочешь заработать больше — экономь время клиентов.

Популярная у осиповчан станция техобслуживания «ИП Соломонов» расположена на бойком месте в микрорайоне улицы Черняховского и имеет пропускную способность порядка 20 машин в день. На первый взгляд, немного, но это как считать. 80 летних и столько же зимних шин вместе с колесными дисками весят немало, а поднимать-переносить их приходится неоднократно, так что весовой эквивалент рабочего дня мастерской в период сезонного спроса составляет примерно 5 тонн. Персонал же СТО — всего 2 человека…