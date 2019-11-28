В Минске подозреваемого в ограблении шаурменной нашли с помощью служебной собаки

Источник материала: Tut.by

Сотрудники столичной милиции при помощи служебной собаки отыскали подозреваемого в краже из шаурменной. Позже еще один питомец правоохранителей помог раскрыть неудачную попытку кражи из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Утром 27 ноября в Первомайское РУВД обратились сотрудники общепита: кто-то взломал окно в рабочем помещении шаурменной и вынес выручку, печь-гриль и электрочайник.

Прибывшие сыщики просмотрели записи с камер наблюдения, составили фоторобот и начали поиск. К нему подключили и служебную овчарку по кличке Аза. Собака по следу через полтора километра вывела на 26-летнего парня. Тот — житель Минского района — оказался схож по приметам и свою вину отрицать не стал. Он отдал похищенное, которое хранил в квартире знакомого.

Вечером в то же РУВД поступило сообщение: кто-то забрался в частный дом через окно, но ничего не украл.

Тогда в поиске задействовали служебную собаку по кличке Ларнака. Она долго петляла по следу и вышла… к той самой шаурменной. А уже оттуда по маршруту своей «коллеги» — к дому, где накануне был задержан подозреваемый. Молодой человек признался: и этот случай его рук дело. Но поскольку ничего ценного в доме не нашел, то и решил ограбить точку общепита.

Материалы проверки по обоим фактам переданы в Первомайский районный отдел Следственного комитета по Минску для дачи правовой оценки действиям задержанного.