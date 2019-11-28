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Родные осужденных по самой суровой части «антинаркотической» статьи обратились к президенту

29.11.2019 21:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участницы инициативы «Пикет-328», объединяющей матерей молодых людей, осужденных по «антинаркотической» ст. 328 Уголовного кодекса, просят Александра Лукашенко обратить внимание на дела тех, кто отбывает срок по четвертой — одной из наиболее суровых частей этой статьи УК.

К главе государства матери обратились через СМИ, освещавшие организованный ими пикет 29 ноября в столичном Киевском сквере. Уличными акциями они пытаются добиться от органов суда и следствия справедливой квалификации проступков своих детей. Матери не отрицают, что их дети виноваты, но не согласны с тем, что в их действиях были обстоятельства, позволившие судам приговорить их по более суровым частям ст. 328 УК.

На пикете участницы инициативы заявили, что в случае с их детьми суровые приговоры в основном выносились на основании показаний свидетелей, которыми выступали оперативные работники, а доказательной базы, которая бы позволила говорить о реальном умысле сбыть наркотики, фактически не было.

В качестве примера женщины привели ситуацию с ликвидацией на прошлой неделе в Ленинградской области крупной нарколаборатории, где в результате обыска было обнаружено 80 тонн прекурсоров наркотических средств, 5,8 тонны наркотического полуфабриката и более 2 тонн синтетического наркотика. В Беларуси, как считают активистки инициативы «Пикет-328», фигурантов этого дела судили бы именно по ч. 4 ст. 328 УК, которая предполагает незаконные действия с наркотическими средствами в составе организованной группы.

Вместе с тем они подчеркнули, что действия, за которые их детей осудили по этой части «антинаркотической» статьи, невозможно сравнить с действиями фигурантов вышеупомянутой истории.

Участницы инициативы приветствуют недавнее поручение Лукашенко проработать возможность помилования либо условно-досрочного освобождения осужденных за наркотики. Однако они считают, что этот акт гуманизма едва ли затронет конкретно их детей, поскольку большинство из них были осуждены в 2015—2016 годах на сроки от 14 до 19 лет, а, по их информации, на амнистию могут рассчитывать те, кто уже отбыл половину срока наказания.

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Именно поэтому активистки настаивают на том, чтобы дела их детей были пересмотрены, а приговоры назначены по справедливости, в соответствии с тяжестью проступков, которые, как убеждены матери, никак не могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 328 УК.

 
 
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На пикете участницы инициативы заявили, что в случае с их детьми суровые приговоры в основном выносились на основании показаний свидетелей, которыми выступали...
 
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