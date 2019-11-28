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Лукашенко решил назначить Крутого первым вице-премьером, Турчина - губернатором Минской области

29.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

"С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий Президент будет работать", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы "серьезно на него посмотреть и проверить в деле". Такой подход поддержала и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. "Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее, - считает глава государства. - Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики".

Александр Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний губернатор Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Президент отметил, что он неплохо работал на посту губернатора, поэтому, когда сменит должность, продолжит курировать этот регион.

Александр Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы: в 2010-2012 годах он возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, а в 2010-2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома. "Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным Президента, ответственным за Минскую область", - подчеркнул глава государства.

Кандидатуру Дмитрия Крутого на правительственный пост в свое время поддерживал сам Александр Турчин. По его словам, нынешний министр экономики - один из наиболее подготовленных специалистов в правительстве.

"Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты (с Россией. - Прим. БЕЛТА) пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность", - добавил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, сегодня глава государства также встретился со спикером Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Его кандидатура выдвинута на должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (в феврале 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси), поэтому главной темой встречи стали перспективы председательства страны и ее представителей в интеграционных объединениях.

Глава государства отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено. "Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, - отметил он. - Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть".

С нового года представитель Беларуси - госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась - также назначен генеральным секретарем ОДКБ. В этой связи во Дворце Независимости сегодня обсуждались и вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совбеза. На встрече с главой государства присутствовал сам Станислам Зась и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Александр Лукашенко поинтересовался, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совета безопасности, есть ли сейчас в этом органе какие-нибудь проблемы или необходимость в реформировании. "Меня сейчас больше интересует тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси. Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется", - добавил Президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя...
 
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