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«Говорят, сначала отслужи». Подростку, живущему на Кипре, отказали в белорусском паспорте серии РР

30.11.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья Дудкиных прописана в Бешенковичском районе, но с 2005-го постоянно проживает на Кипре. Когда переезжали за границу, их сыну Даниле был год и 10 месяцев. Теперь парню — 15. Летом он вместе с родителями гостил у бабушки в Беларуси и, «чтобы все было честно», стал на воинский учет. Сейчас родители хотят получить для сына паспорт серии РР. Он позволяют оставаться гражданами Беларуси и нигде здесь не прописываться. Но в военкомате не дают нужной справки. «Говорят, так как годен к службе, сначала отслужи, — рассказывает мама Наталья. — Но он ведь не живет в Беларуси, зачем ему здесь идти в армию?» В Минобороны поясняют: все по закону.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

До переезда Дудкины проживали в Минске. Когда муж Натальи заключил контракт на работу на Кипре, пара и их дети прописались в агрогородке Улла Бешенковичского района и улетели.

— Делать паспорта серии РР, которые позволяют оставаться гражданами Беларуси и нигде здесь не прописываться, мы не стали. Во-первых, это было невозможно технически: на тот момент мы еще не имели документов, которые бы подтверждали наше пребывание на Кипре. Во-вторых, было непонятно, как сложится наша дальнейшая судьба за границей: вернемся мы в Беларусь, когда у мужа закончится контракт, или нет, — описывает ситуацию собеседница. — Выписаться в никуда в Беларуси нельзя, поэтому, вернув минскую квартиру хозяевам, мы зарегистрировались в Улле у родителей супруга.

15 лет семья жила на Кипре с обычными паспортами. Примерно раз в год навещала родственников в Бешенковичском районе — и проблем никаких не было.

— В этом году у нас с мужем заканчивались паспорта, поэтому во время поездки в Беларусь мы пошли в Бешенковичский РОВД, чтобы поменять документы, — рассказывает Наталья. — Тут работник паспортного стола предупредила, что нашего сына Данилу разыскивали сотрудники военкомата.

Ситуация оказалась такая: в год, когда мальчишкам исполняется 16 лет, их вызывают в военкомат по месту жительства. Они централизованно проходят медкомиссию и становятся на воинский учет. Данила, хоть и прописан в Улле, но в местной школе никогда не учился, на учете в районной поликлинике не стоял, поэтому информации о ребенке не было нигде.

— Мои свекор и свекровь умерли, — поясняет ситуацию Наталья. — В их доме проживает еще брат мужа, но он там редко бывает, поэтому по нашему адресу представители поселкового совета никого не застали. Они пришли раз, второй — пусто, и обратились в милицию. Из правоохранительных органов с нами никто не связывался. Более того, в Улле проживает моя мама, ей о вопросах к Даниле тоже никто не сообщил. Так что сообщение сотрудницы паспортного стола стало для нас сюрпризом.

Удивленная новостью, Наталья сразу же пошла в военный комиссариат Бешенковичского и Шумилинского районов. Думала, объяснит, что ребенок постоянно проживает в другой стране, — и вопрос закроют. Но все оказалось не так просто. В военкомате ей пояснили, что так как Данилу вовремя не нашли, он попал в список уклонистов. Чтобы его оттуда исключили, подростку нужно было срочно пройти медкомиссию, предоставить справку и характеристику из кипрской школы и стать на воинский учет.

— Мы решили поступить честно и сделать все, что нам сказали, — объясняет Наталья. — К тому же мы боялись, что, если этого не сделаем, возникнут вопросы на границе. Именно так нам сказали в военкомате.

Подростка поставили на воинский учет, и теперь ситуация такая: с 18 лет он подлежит призыву.

— Нам пояснили, что единственный выход в нашей ситуации — это получение паспорта серии РР, — рассказывает Наталья. — Этот документ показывает, что ты белорус, но живешь на территории другой страны. Получая его, ты теряешь часть льгот, но при этом выписываешься. Соответственно, тебя снимают с воинского учета.

В августе Наталья и Данила подали заявления на получение паспорта серии РР.

— Если такого документа нет у кого-то из родителей, то сам несовершеннолетний получить его не может, — останавливается на нюансах собеседница.

В октябре Дудкиным сообщили: мамин паспорт готов, а сыну его не выдадут.

— Нужно разрешение военкомата, а в военкомате говорят: ребенок стоит на воинском учете, по состоянию здоровья к армии годен. Отслужит, тогда получит все нужные справки, — описывает ситуацию Наталья.

Пытаясь решить проблему, Наталья обратилась в военный комиссариат Витебской области. Там ответили: «…Дудкин Д. является призывником, имеет неисполненную воинскую обязанность и не имеет оснований для освобождения от воинской службы…», поэтому по закону до прохождения мероприятий по призыву справку для получения паспорта серии РР ему не выдадут.

Мама написала электронные обращения в Администрацию президента и Витебский облисполком. Оттуда, говорит, ее жалобы снова перенаправили в военный комиссариат Витебской области.

— Теперь нам остается только обжаловать решение военкомата в суде, — говорит Наталья. — Но смысла я не вижу. Кроме того, для этого нужно снова на какое-то время прилететь в Беларусь.

— Данила не планирует получать гражданство Кипра?

— Это не является решением вопроса, — отвечает мама. — На территории Беларуси он в первую очередь белорус, следовательно, должен выполнять все законы гражданина РБ. К тому же отказаться от гражданства в данной ситуации невозможно: необходима все та же справка из военного комиссариата. Теперь из-за необоснованного решения военкомата до 27 лет сыну придется просто не приезжать в Беларусь.

«Если парень стоит на воинском учете, у него есть обязательства перед страной»

В Министерстве обороны поясняют: чтобы получить паспорт серии РР, человек не должен иметь обязательств перед Беларусью. Если парень стоит на воинском учете, у него такие обязательства есть. Это призыв на срочную военную службу или службу в резерве.

— После того как Данила стал на воинский учет, до 18 лет у военкомата к нему вопросов нет. Молодой человек может без проблем навещать родных в Беларуси, — поясняет Андрей Мурашов, консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси. — В 18 лет ему нужно явиться в военкомат и пройти мероприятия призыва.

Дальше, продолжает Андрей Мурашов, может быть две ситуации. Первая: если комиссия признает, что Данила годен к службе, его призовут. И только после армии военкомат даст ему добро на оформление паспорта серии РР. Вторая: если комиссия установит, что он не годен, разрешение военкомата он может получить без службы.

— Пока молодой человек не пройдет мероприятия призыва, по закону военкомат не может дать ему разрешение на получение паспорта серии РР, — расставляет точки над «і» собеседник. — Это же касается и ситуаций, когда парни пользуются отсрочкой. Например, если после школы Данила поступит в колледж или университет. Тогда ему нужно будет предоставить в военкомат справку, где написано, что он обучается очно, — и получить отсрочку. Пока действует отсрочка, у человека остаются неисполненные обязательства перед страной.

— А если он решит получить гражданство Кипра?

— Если он получит гражданство другого государства и при этом будет являться гражданином Беларуси, то иностранное гражданство не освобождает его от обязанностей, вытекающих из законодательства Беларуси, — объясняет Андрей Мурашов.

— А если он откажется от белорусского гражданства.

— Сделать это, как и оформить паспорт серии РР, человек может лишь в том случае, когда у него нет неисполненных обязательств перед Республикой Беларусь.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Данила Дудкин прописан в Бешенковичском районе, но почти всю жизнь живет на Кипре. Ему не дали белорусский паспорт серии РР из-за того, что не служил в армии
 
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