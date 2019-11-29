На месте «Астории», одного из первых мест в Витебске, где показывали стриптиз, откроют новое заведение

Источник материала: Tut.by

Сеть пиццерий Domino-pizza расширяет присутствие в Витебске: к пяти заведениям скоро добавится еще одно — на проспекте Победы, 9, сообщает «Витебский курьер». Раньше здесь был клуб «Астория».





Пиццерия откроется на первом этаже здания. Сейчас здесь идет ремонт. Со стороны проспекта Победы появится терраса.

Ожидается, что пиццерия заработает ближе к Новому году, во второй половине декабря.

Новое заведение ничем не будет отличается от других точек Domino-pizza: здесь будет то же меню и тот же демократичный интерьер.

Многие горожане помнят, что тут раньше находился легендарный ночной клуб «Астория». Здешний ресторан был одним из первых мест в Витебске, где показывали стриптиз. Более пяти лет назад клуб закрылся.