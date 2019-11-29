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На месте «Астории», одного из первых мест в Витебске, где показывали стриптиз, откроют новое заведение
30.11.2019 09:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сеть пиццерий Domino-pizza расширяет присутствие в Витебске: к пяти заведениям скоро добавится еще одно — на проспекте Победы, 9,
Пиццерия откроется на первом этаже здания. Сейчас здесь идет ремонт. Со стороны проспекта Победы появится терраса.
Ожидается, что пиццерия заработает ближе к Новому году, во второй половине декабря.
Новое заведение ничем не будет отличается от других точек Domino-pizza: здесь будет то же меню и тот же демократичный интерьер.
Многие горожане помнят, что тут раньше находился легендарный ночной клуб «Астория». Здешний ресторан был одним из первых мест в Витебске, где показывали стриптиз. Более пяти лет назад клуб закрылся.
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На месте «Астории», одного из первых мест в Витебске, где показывали стриптиз, откроют новое заведение
Многие горожане помнят, что тут раньше находился легендарный ночной клуб «Астория». Здешний ресторан был одним из первых мест в Витебске, где показывали стриптиз....
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