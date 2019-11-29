Черная и кадровая пятница, единый парламент с РФ, новое расписание БЖД и гололед - все за вчера

Как прошла ваша черная пятница? В минских торговых центрах говорят, что большого ажиотажа и очередей (как и очень больших скидок) не было. Но наши корреспонденты отметили два положительных момента. Первый — некоторые продавцы скидки «черной пятницы» стали плюсовать с теми, которые уже были на товар до этого дня. К примеру, если сезонная стояла 20%, то к ним добавилось еще, скажем, по 25%. Раньше мы такого не замечали. Второй — сейчас вещь по картам рассрочки можно купить с такой же скидкой, как если оплачиваешь покупку полностью. Еще год назад магазины грешили уменьшением процента скидки, если берешь товар в рассрочку.
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У президента прошедшая пятница была кадровой. Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин назначен губернатором Минской области. Он меняет на этом посту Анатолия Исаченко. Самого Турчина на посту сменит министр экономики Дмитрий Крутой. Прежний губернатор Минской области покидает должность по состоянию здоровья. Новому губернатору 44 года, новому первому вице-премьеру — 38.
Бывший премьер Беларуси и спикер Совета Республики Михаил Мясникович получил ключевой пост в ЕАЭС — председателя Коллегии Европейской экономической комиссии. «Это вам под силу, только вам», — сказал Лукашенко.
Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал про углубленную интеграцию с РФ. По его словам, президенты договорились сохранить подходы 1999 года. А это не только единый рынок нефти и газа, но и единые налоги, парламент и правительство.
Суд огласил приговор начальнице управления Минздрава, которая отвечала за лекарства. Несмотря на то, что Людмила Реутская с первого дня задержания настаивала: денег никогда не брала, только подарки — цветы, конфеты и пр., ее приговорили к 6 годам колонии.
Два человека скончались от ножевых ран, полученных в пятницу вечером в результате нападения на прохожих на Лондонском мосту, в центре британской столицы. Нападавшего застрелил спецназ. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства. Спустя несколько часов похожее нападение произошло и на оживленной торговой улице в Гааге (Нидерланды). Три человека получили ранения, нападавший скрылся.
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На рынке жилья подвели итоги осени. Самой дорогой сделкой была продажа многокомнатной квартиры в доме на Киселева, 17 в Минске. Квартиру площадью 301 квадратный метр купили за 799 743 рубля. Самая дешевая однушка была продана за 51 750 рублей. Площадь квартиры — 30 квадратных метров, расположена в хрущевке на улице Кабушкина.
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