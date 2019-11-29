Черная и кадровая пятница, единый парламент с РФ, новое расписание БЖД и гололед - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Здравствуйте!

Как прошла ваша черная пятница? В минских торговых центрах говорят, что большого ажиотажа и очередей (как и очень больших скидок) не было. Но наши корреспонденты отметили два положительных момента. Первый — некоторые продавцы скидки «черной пятницы» стали плюсовать с теми, которые уже были на товар до этого дня. К примеру, если сезонная стояла 20%, то к ним добавилось еще, скажем, по 25%. Раньше мы такого не замечали. Второй — сейчас вещь по картам рассрочки можно купить с такой же скидкой, как если оплачиваешь покупку полностью. Еще год назад магазины грешили уменьшением процента скидки, если берешь товар в рассрочку.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

У президента прошедшая пятница была кадровой. Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин назначен губернатором Минской области. Он меняет на этом посту Анатолия Исаченко. Самого Турчина на посту сменит министр экономики Дмитрий Крутой . Прежний губернатор Минской области покидает должность по состоянию здоровья. Новому губернатору 44 года, новому первому вице-премьеру — 38.

губернатором Минской области. Он меняет на этом посту Анатолия Исаченко. Самого . Прежний губернатор Минской области покидает должность по состоянию здоровья. Новому губернатору 44 года, новому первому вице-премьеру — 38. Бывший премьер Беларуси и спикер Совета Республики Михаил Мясникович получил ключевой пост в ЕАЭС — председателя Коллегии Европейской экономической комиссии. «Это вам под силу, только вам», — сказал Лукашенко.

ключевой пост в ЕАЭС — председателя Коллегии Европейской экономической комиссии. «Это вам под силу, только вам», — сказал Лукашенко. Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал про углубленную интеграцию с РФ. По его словам, президенты договорились сохранить подходы 1999 года. А это не только единый рынок нефти и газа, но и единые налоги, парламент и правительство .

про углубленную интеграцию с РФ. По его словам, президенты договорились сохранить подходы 1999 года. А это не только единый рынок нефти и газа, но и . Суд огласил приговор начальнице управления Минздрава, которая отвечала за лекарства. Несмотря на то, что Людмила Реутская с первого дня задержания настаивала: денег никогда не брала, только подарки — цветы, конфеты и пр., ее приговорили к 6 годам колонии .

начальнице управления Минздрава, которая отвечала за лекарства. Несмотря на то, что Людмила Реутская с первого дня задержания настаивала: денег никогда не брала, только подарки — цветы, конфеты и пр., ее . Два человека скончались от ножевых ран, полученных в пятницу вечером в результате нападения на прохожих на Лондонском мосту, в центре британской столицы. Нападавшего застрелил спецназ. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства. Спустя несколько часов похожее нападение произошло и на оживленной торговой улице в Гааге (Нидерланды). Три человека получили ранения, нападавший скрылся.





С 8 декабря Белорусская железная дорога переходит на новый график. Время отправления и время в пути некоторых поездов изменится. Посмотрите, каким будет расписание ежедневных межрегиональных поездов бизнес-класса , которые соединяют Минск и областные центры.

, которые соединяют Минск и областные центры. Больше половины белорусов в месяц имеют до 500 рублей . Среднедушевой доход больше 800 рублей получают только около 1,5 миллиона человек .

. Среднедушевой доход . На рынке жилья подвели итоги осени. Самой дорогой сделкой была продажа многокомнатной квартиры в доме на Киселева, 17 в Минске. Квартиру площадью 301 квадратный метр купили за 799 743 рубля. Самая дешевая однушка была продана за 51 750 рублей. Площадь квартиры — 30 квадратных метров, расположена в хрущевке на улице Кабушкина.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Зенон Позняк (да-да, тот самый) еще и талантливый фотограф. В 60−80-е он много снимал Минск. Мы нашли его старые фото и посмотрели, как изменилась c тех пор столица. Сможете узнать эту улицу по фото 1965 года?





Откуда взялся дефицит медицинских кадров, в какие страны отправляются наши врачи , почему молодежь хочет уехать и что может исправить ситуацию, кроме денег? Поговорили с бывшим первым замминистра здравоохранения, а ныне председателем Белорусского профсоюза работников здравоохранения Робертом Часнойтем.

, почему молодежь хочет уехать и что может исправить ситуацию, кроме денег? с бывшим первым замминистра здравоохранения, а ныне председателем Белорусского профсоюза работников здравоохранения Робертом Часнойтем. Эта учительница тоже переехала ради работы. Из большого города в деревню. Алена стала участницей программы «Учитель для Беларуси» и теперь преподает русский язык и литературу в сельской школе. К ученикам она обращается «дорогие друзья», на уроках дает задания поискать интересные факты в интернете, а еще никогда не повышает голос даже на самых шумных школьников. «Я им сказала: ребята, я что-нибудь придумаю, но орать на вас не буду ».

тоже переехала ради работы. Из большого города в деревню. Алена стала участницей программы «Учитель для Беларуси» и теперь преподает русский язык и литературу в сельской школе. К ученикам она обращается «дорогие друзья», на уроках дает задания поискать интересные факты в интернете, а еще никогда не повышает голос даже на самых шумных школьников. «Я им сказала: ». За год в Минске открылись три места , где занимаются дог-фитнесом. Да, это то, о чем вы подумали: упражнения для собак на развитие баланса, силы, выносливости и гибкости. Узнали, где четырехлапым можно поплавать в бассейне, сколько стоит потренироваться на беговой дорожке и почему в похудении собаки самое сложное — это работа с ее хозяином.





Белорусы рассказали , какой безвиз им нужен (кроме стран Шенгена). В опросе с большим отрывом лидирует регион Юго-Восточной Азии — 77%. Лидер — Таиланд.

, какой безвиз им нужен (кроме стран Шенгена). В опросе — 77%. Лидер — Таиланд. В Минске прошел концерт новой белорусской звезды — поп-исполнителя Тимы Белорусских . Парень из Лошицы летом 2018-го ворвался в плейлисты «ВКонтакте» и топы «Яндекс.Музыки» с треком «Мокрые кроссы». Вчера молодой музыкант собрал минскую Falcon Club Arena . Рассказываем , как это было, со всей любовью.

. Парень из Лошицы летом 2018-го ворвался в плейлисты «ВКонтакте» и топы «Яндекс.Музыки» с треком «Мокрые кроссы». Вчера . , как это было, со всей любовью. Мастер по маникюру, бровист-визажист, мастер по наращиванию ресниц, швея, учитель начальных классов — профессии, которые стереотипно считают женскими. Но это не значит, что на такой работе нельзя найти мужчин. Мы пригласили в студию таких людей. Они рассказали о реакции окружающих, неловких ситуациях и поддержке супруг.

О СПОРТЕ

30 ноября стартует новый биатлонный сезон. Разбираем основные спортивные интриги: кто будет бороться за Кубок мира, вернется ли на трон Фуркад и на что смогут рассчитывать белорусские спортсмены.





Домрачева, Скардино, Дуборезова, Кузьмина, Нойер — посмотрите , какими мамами стали биатлонистки , за спортивными успехами которых мы следили еще совсем недавно.

, , за спортивными успехами которых мы следили еще совсем недавно. Минское «Динамо» пропустило шесть шайб от «Локомотива» и сейчас занимает последнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

Все новости пятницы, 29 ноября

Из-за гололедицы на субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Обещают дожди, мокрый снег, туман. Будьте осторожны и хороших вам выходных!

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