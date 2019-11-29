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задержаны родители убитого в Екатеринбурге ребенка, предположительно, из Беларуси

30.11.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родители убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее российские СМИ писали, что ребенок из Беларуси.


Фото: Фото: Яромир Романов, Znak.com

Отца мальчика обнаружили в Республике Башкортостан, рассказал источник агентства. О матери ничего не говорится.

Ранее сообщалось, мама ребенка — белоруска, папа — россиянин. О гибели мальчика стало известно 26 ноября. Информация об этом поступила на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области. После сигнала следователи выехали на место в городском лесопарке и обнаружили изувеченное тело.

Известно, что семья переехала в Екатеринбург в октябре. Как рассказал источник Znak.com, мать мальчика сообщила, что ребенок умер после того, как насилие к нему применил отец. Женщина помогла мужу спрятать тело сына недалеко от дома. По одной из версий, школьник был убит на религиозной почве.

По информации российских СМИ, после трагедии женщина вернулась в Беларусь, и следствие собиралось добиваться ее экстрадиции. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах в Беларуси TUT.BY не удалось.

В пятницу TUT.BY обратился в отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге. Там сообщили, что направили запрос в следственны органы, но ответ пока не получили.

 
 
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ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает: задержаны родители убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика. Ранее российские СМИ писали, что...
 
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