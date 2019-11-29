|
задержаны родители убитого в Екатеринбурге ребенка, предположительно, из Беларуси
30.11.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родители убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержаны,
Отца мальчика обнаружили в Республике Башкортостан, рассказал источник агентства. О матери ничего не говорится.
Ранее
Известно, что семья переехала в Екатеринбург в октябре. Как рассказал источник Znak.com, мать мальчика сообщила, что ребенок умер после того, как насилие к нему применил отец. Женщина помогла мужу спрятать тело сына недалеко от дома. По одной из версий, школьник был убит на религиозной почве.
По информации российских СМИ, после трагедии женщина вернулась в Беларусь, и следствие собиралось добиваться ее экстрадиции. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах в Беларуси TUT.BY не удалось.
В пятницу TUT.BY обратился в отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге. Там сообщили, что направили запрос в следственны органы, но ответ пока не получили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает: задержаны родители убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика. Ранее российские СМИ писали, что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)