Импортные - дорого, белорусские не подходят. Минчанка - о жизни со стомой

Источник материала: Tut.by

Вере Серафимовне Юшко сейчас 71 год, и она уже пять лет живет с кишечной стомой. Это отверстие в животе, к которому крепится специальный мешок для испражнений. Людей со стомами, как рассказывают в Белорусском общественном объединении стомированных, в нашей стране примерно 5500 человек.

Вера Серафимовна, как инвалид второй группы, и мешки, и пластины получает за счет бюджета. Раньше ей в основном выдавали импортные — британские и датские, сейчас — белорусские. Вот с ними у нее и возникла проблема: пластина, по ее словам, на тело плохо клеится, а именно к ней присоединяется дренажный мешок. Чтобы это сделать, пластину нужно подогреть на сковородке, батарее или электрической плите. Одним словом, каждый выживает, как может.

Стому вывели, когда оперировали из-за рака

Вера Серафимовна сейчас на пенсии, до нее почти 40 лет проработала в торговле. В 2014 году у нее нашли рак яичников III стадии и сделали операцию, в том числе вывели на живот кишечную стому. В Белорусском общественном объединении стомированных рассказывают, что у многих пациентов стому ставят именно после лечения онкологического заболевания.

— В августе я пошла к гинекологу из-за болей внизу живота. Врач меня посмотрела, взяла мазки и направила к маммологу. На УЗИ малого таза меня не направляли, а я и не знала, что его нужно делать. И уже зимой у меня поднялась температура, болел правый бок — и я вызвала скорую. Меня отвезли в 5-ю больницу, сделали УЗИ и диагностировали новообразования на яичниках.



Пластина и мешок крепятся на животе.

Веру Серафимовну прооперировали в онкодиспансере, вывели кишечную стому, также она прошла несколько курсов химиотерапии. Сейчас она периодически сдает анализы, делает УЗИ и ездит на осмотры к онкологам.

Жизнь со стомой меняет многое, собеседница не скрывает, что сначала ей было дико, но со временем ко всему привыкла. По сути в такой ситуации самое важное, чтобы не страдало качество жизни — нужно научиться за стомой ухаживать и пользоваться мешками и пластинами, если это двухкомпонентный продукт. В странах Запада многие люди со стомой это даже не скрывают — участвую в фотосессиях, спокойно говорят об этом с журналистами.

Новая жизнь Веры Серафимовны выглядит так: в среднем раз в четыре дня на стому наклеивается пластина, к ней присоединяется мешок. По мере наполняемости он меняется.



Британские мешок и пластина (квадратная) ConvaTec

Сначала после операции колостомные мешки и пластины к ним Вера Серафимовна покупала сама, потому что не знала, что их можно получать бесплатно. Затем стала пользоваться соцподдержкой — первое время выдавали британские мешки и пластины ConvaTec, затем датские Coloplast. На два месяца выдавали по 15 пластин и 30 мешков с примерным расчетом: одна пластина на четверо суток и один мешок — на двое.

Импортные пластины, по ее словам, хорошо клеились и держались на теле. Но в послденее время она получает белорусские мешки и пластины производства Гомельского завода химических изделий. И вот к ним у женщины возникли вопросы.

В Беларуси три завода делают калоприемники

Чтобы приклеить белорусскую пластину к стоме, Вера Серафимовна подогревает ее на сковородке, электрической плите или батарее — хорошо, что сейчас отопительный сезон. Импортные хорошо клеились и без этого.

— Попробуйте, приклейте, — предлагает нам приклеить к коже белорусскую пластину женщина, а затем для сравнения и импортную. — А к нашей пластине надо еще приклеить пакет, чтобы оно держалось. На вид вроде аккуратненько все, но не клеится.

Вера Серафимовна разводит руками.



Вот так женщина разогревает пластину на электрической плите.

Она идет на кухню и показывает, как разогревает пластину на электрической плите. Сначала на конфорку кладет картонку, на нее — пластину. Держит, пока та не станет теплой, а затем только клеит на живот. Иногда закрепляет пластину пластырями.

Периодически собеседница покупает импортные медтовары и носит их только по случаю: например, когда идет на прием к врачу или в гости. Но покупать их постоянно нет возможности: пенсия около 430 рублей в месяц.

Одна пластина датского Coloplast в Минске стоит примерно 5,70 рублей, один пакет — примерно 4 рубля. Пластина рассчитана на три−пять дней, пакет — на два дня. Если их покупать, то с расчетом в четыре дня одна платина и два мешка, за месяц можно потратить 103 рубля.

Пластина британского производителя ConvaTec стоит около 10 рублей, а мешочек около 3,70 рублей. Если покупать их, то в месяц выйдет 130,5 рублей.

Вера Серафимовна говорит, что на сам завод химических изделий по поводу пластин не обращалась, пыталась звонить на горячую линию Минздрава, но не дозвонилась.



Пластина (круглая) и пакет Гомельского завода химических изделий

На Гомельском заводе химических изделий объясняют, что работают с каждым обращением потребителей и если бы пациентка к ним обратилась, то они бы сделали все возможное, чтобы ей помочь. Управляющий заводом Александр Кушнеревич отмечает, что у них намного больше положительных отзывов на продукцию, чем жалоб. А то, что пластина плохо клеится, может быть индивидуальным моментом.

— У нас постоянно идет сертификация продукции. Сейчас поехали специалисты по онкоцентрам проводить обследование нашей продукции.

Ирина Медведева, начальник бюро технического и лабораторного контроля завода химических изделий, объясняет: на то, как будет клеиться пластина, влияет много факторов, в том числе наличие у человека побочных заболеваний, прием определенных лекарств, уровень потоотделения.

В Беларуси три производителя колостомных и илеостомных мешков и пластин. По словам Ирины Медведевой, все три белорусских производителя калоприемников стараются идти навстречу потребителю. Собеседница говорит, что лично отвечает на отзывы людей в интернете, если человек обращается, то старается подсказать, как правильно пользоваться продукцией.

Специалист объясняет, что калоприемниками они занимаются с 2011 года, в год реализуют 700 тысяч единиц колостомных и илеостомных мешков и пластин. В том числе

В Едином государственном реестре сведений о банкротстве указано , что этот завод сейчас в процессе санации. То есть он испытывает финансовые сложности и если до конца 2023 года не сможет оздоровиться, то может быть признан банкротом.

В определении экономического суда Гомельской области от 18 января 2019 года указано, что предприятие занимается не только медицинскими изделиями, но и в том числе резинотехническими.

Как удовлетворить всех?

В Белорусском общественном объединении стомированных рассказывают, что в нашей стране живет примерно 5500 человек со стомами. В объединении не отрицают, что на колостомные и илеостомные мешки и пластины завода химических изделий в Гомеле люди периодически жалуются. Вопросы касаются того, как крепятся пластины, также для потребителей важно, чтобы мешок не вызывал раздражение на коже, не распространялся запах фекалий. Однако, есть замечания и по поводу импортной продукции — каждому подходит свое, и чтобы удовлетворить всех на рынке должны быть десятки вариантов ассортимента.



Датские мешок и пластина (круглая) Coloplast

Идеально, как говорят в объединении, чтобы пациентам просто выдавали какую-то соцпомощь на колостомные и илеостомные мешки и пластины, а люди уже сами покупали то, что им больше подходит. Это подстегнуло бы и производителей совершенствоваться, и потребитель был бы более удовлетворен.

Например, сейчас в Беларуси похожим образом компенсируют затраты на памперсы инвалидам 1 группы. Но нуждаемость в них нужно подтвердить, взяв справку во врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии.

— Нужно купить памперсы, взять чеки, их отдать — и возвращаются деньги, — объясняет, как это работает, глава Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко. — На это выдают сумму на 1,5 бюджета прожиточного минимума четыре раза в год.

В Белорусском общественном объединении стомированных говорят, что если похожая возможность появится и у стомированных, то есть вторая сторона медали: захотят ли производители активно насыщать рынок товаром, когда рынок-то не очень большой?

— Я не против белорусского, — со своей стороны сидя на кухне квартиры говорит Вера Серафимовна. — Но дайте качественное. Ведь пока я одну пластину наклею — несколько выброшу. А это все деньги из наших налогов.