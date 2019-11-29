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«Дети смотрят на меня, как на трансформера». Люди с протезами - о боли, трудностях и реакции людей
30.11.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Каково это — научиться управлять протезом, как собственной рукой или ногой, чтобы продолжать жить полноценной жизнью и не ловить на себе удивленные взгляды окружающих? Мы пригласили в студию людей, которые по разным причинам лишились ноги и теперь живут с протезом. Поговорили с ними о боли (и о фантомной тоже), каждодневных трудностях, реакции людей (забавной и не очень) и о том, есть ли из-за протеза проблемы в личной жизни.
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Люди с протезами рассказали о том, больно ли это, какие трудности испытывают каждый день и о разной реакции окружающих.
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