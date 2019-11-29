«Дети смотрят на меня, как на трансформера». Люди с протезами - о боли, трудностях и реакции людей

Источник материала: Tut.by

Каково это — научиться управлять протезом, как собственной рукой или ногой, чтобы продолжать жить полноценной жизнью и не ловить на себе удивленные взгляды окружающих? Мы пригласили в студию людей, которые по разным причинам лишились ноги и теперь живут с протезом. Поговорили с ними о боли (и о фантомной тоже), каждодневных трудностях, реакции людей (забавной и не очень) и о том, есть ли из-за протеза проблемы в личной жизни.