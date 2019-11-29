Модное шоу, Вольский и бесплатная экскурсия. Куда пойти в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет сходить на концерт Лявона Вольского, посмотреть лучшие рекламные ролики, заценить новинки белорусского легпрома на фестивале моды и поучаствовать в бесплатной инклюзивной экскурсии по городу.



Фото: Андрей Давыдчик

Где: развлекательный центр «Галактика», улица Лидская, 1 Когда: 30 ноября, 19.00 Сколько: 21,5 рубль

Электрычны канцэрт гурта Volski ў межах туру All inclusive адбудзецца ў Гродне 30 лістапада. Канцэрт прысвечаны знакавым датам у жыцці праектаў Лявона Вольскага — Мроя, NRM, Zet, Volski. Гэтыя праекты трапілі ў свой час і нарадзілі хіты, якія спяваюцца дзесяцігоддзямі.

У канцэрце прагучаць найлепшыя песні гэтых чатырох праектаў.

Фестиваль моды «Grodno Fashion Show — 2019»



Фото: Виталий Дернейко

Где: крытый манеж ЦСК «Неман», улица Коммунальная, 3 Когда: 30 ноября, 15.00, 19.00 Сколько: 10 рублей

Фестиваль моды «Grodno Fashion Show — 2019» ежегодно проводится компанией «Млади» при поддержке Белорусского государственного концерна «Беллегпром».

В этом году организаторы традиционно подготовили большое фэшн-шоу: на 20-метровом подиуме будут представлены коллекции женской, мужской, детской одежды от молодых дизайнеров и известных брендов, от ведущих белорусских производителей, а также авторские коллекции из Польши, Литвы и России. Будут яркие выступления артистов на сцене, оборудованной большими проекционными экранами и профессиональным светом.

ABC show: коллекция лучшей мировой рекламы

Где: кинотеатр «Космос», улица Горького, 49 Когда: 29 ноября -1 декабря, 19.00 Сколько: 9 рублей

Коллекцию самых награждаемых роликов-победителей ведущих фестивалей мира покажут в Гродно. «АВС шоу» — это море креатива, ярких идей и нестандартных взглядов. В прошлом году такой показ состоялся впервые в областном центре и пользовался у гродненцев популярностью.

Инклюзивная бесплатная экскурсия по городу



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Где: центр города Когда: 1 декабря, 14.00 Сколько: бесплатно, но нужна регистрация по ссылке .

Волонтерская группа «Шаг навстречу» приглашает желающих посетить в эти выходные образовательное мероприятие, которое состоит из двух частей. Можно принять участие сразу в двух встречах, а можно прийти на любую из них.

В субботу, 30 ноября, состоится просмотр и обсуждение художественного фильма «Дыши ради нас». Встреча пройдет с 14:00 до 18:00. О месте будет сообщено после предварительной регистрации.

В воскресенье, 1 декабря, состоится пешеходная экскурсия по интересным местам Гродно, где участники получат возможность не только лучше узнать историю города, но и оценить основные туристические достопримечательности, доступные для людей с физическими ограничениями. Количество мест ограничено. Участие бесплатное. Для участников экскурсии организаторы мероприятия обеспечат кофе-паузу и обед.

Для того, чтобы зарегистрироваться надо заполнить онлайн-форму по ссылке .