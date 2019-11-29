МЧС информирует. Печь должна быть безопасной

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Печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциям должен оставаться воздушный промежуток - отступка.

В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Во избежание образования трещин в кладке, в период отопительного сезона очищайте дымоход от сажи не менее:

- одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;

- одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см.

Топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход. Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра - это прямой путь к пожару. Одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы держите не менее чем в полутора метрах от печи. А золу и перегоревшие угли следует выбрасывать не ближе 15 метров от строений.

Заранее отремонтируйте печь себе и помогите это сделать своим престарелым родителям, родственникам.