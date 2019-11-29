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Комитет госконтроля Гродненской области: неиспользуемым объектам недвижимости государственной собственности нужна хозяйская рука

30.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вопрос эффективности работы местных исполнительных и распорядительных органов по выполнению поручения Главы государства о вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости государственной собственности рассмотрен на заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области.

Комитет госконтроля Гродненской области: неиспользуемым объектам недвижимости государственной собственности нужна хозяйская рука

Отмечено, что в Гродненской области наряду с проводимой местными органами власти работой не достигнут эффект от мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот всего неиспользуемого государственного имущества.

Так, по состоянию на 01.10.2019 г. из запланированных календарными графиками 209 неиспользуемых объектов коммунальной собственности вовлечено в хозяйственный оборот 50 (24%). Из подлежащих согласно графикам продаже 195 объектов продано 39 (20% от задания), безвозмездно передано – 4 из 5 объектов.

План по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов районной и городской собственности по состоянию на 01.10.2019 г. выполнен только на 25%.

Для выстраивания эффективной работы в регионе имеются все необходимые инструменты, а именно, право продавать объекты за одну базовую величину, передавать их в безвозмездное пользование, сдавать в аренду, использовать в собственных целях. Однако не всеми органами управления применяются эти инструменты. Так, путем продажи не вовлечен в хозяйственный оборот ни один из запланированных объектов в Вороновском, Зельвенском и Дятловском районах.

Наибольшее количество неиспользуемых объектов находится в собственности Гродненского областного потребительского общества (по состоянию на 01.10.2019 г. числилось 194 объекта, площадь которых составляет более 50,4 тыс. кв.м). Площадь земельных участков, на которых находятся неиспользуемые объекты, составляет свыше 112 га. При этом облпотребобщество несет расходы по уплате налогов на недвижимость и землю.

В Гродненской области наблюдается тенденция по оптимизации сельских учреждений образования, культуры и здравоохранения. По состоянию на 01.10.2019 г. не используются и подлежат продаже 46 объектов в сфере образования, 23 – культуре, 17 – здравоохранении.

Кроме того, негативно сказывается на доходной части бюджета отсутствие должного внимания при распоряжении государственным имуществом, что позволяет допускать организациям (учреждениям) факты несвоевременного перечисления в бюджет причитающейся суммы арендной платы, а также пересмотра договорных обязательств, что влечет недопоступление сумм в бюджет.

Постановление коллегии направлено в Гродненский облисполком для устранения выявленных нарушений и принятия необходимых мер по сокращению неиспользуемых площадей, а также вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий и сооружений.

Комитет государственного контроля Гродненской области

 
 
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Вопрос эффективности работы местных исполнительных и распорядительных органов по выполнению поручения Главы государства о вовлечении в хозяйственный оборот...
 
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