30 ноября: этот день в истории. Первая карта Луны, день рождения Черчилля и банковские каникулы в Шотландии

Источник материала: Полымя





✒⏰ СОБЫТИЯ

1609 год — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1872 год — в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу (Шотландия — Англия 0:0).

1912 год — в артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление В. В. Маяковского.

1924 год — создан Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Является одним из крупнейших научно-исследовательских центров страны, выполняющим широкий спектр исследований в области контроля инфекционных заболеваний.

1939 год — началась советско-финляндская война. Завершилась 12 марта 1940 года подписанием мирного договора, установившего новую государственную границу между странами.

✒⏰ РОДИЛИСЬ

1667 год — Джонатан Свифт (ум. 1745), английский писатель и политический деятель. Наиболее известен как автор сатирико-фантастической тетралогии «Путешествия Гулливера».

1835 год — Марк Твен (ум. 1910), американский писатель. Создатель таких популярных литературных героев, как Том Сойер и Гекльберри Финн.

1869 год — Нильс Густав Дален, шведский инженер, лауреат Нобелевской премии по физике (1912) за изобретение автоматического регулятора, используемого для освещения маяков и бакенов. Умер в 1937 году.

1874 год — Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, государственный деятель Великобритании, премьер-министр (1940-1945, 1951-1955). Лауреат Нобелевской премии по литературе за сочинения историко-мемуарного характера. Умер в 1965 году.

1899 год — Лыньков Михась (Михаил Тихонович), народный писатель Беларуси (1962), академик НАН Беларуси (1953). В 1917 году окончил Рогачевскую учительскую семинарию. Работал учителем, ответственным секретарем, редактором бобруйской окружной газеты «Камунiст», заведовал отделом Белорусского государственного издательства, был главным редактором журнала «Полымя рэвалюцыi», организатором и руководителем Бобруйского филиала «Маладняка», одним из руководителей Белорусской ассоциации пролетарских писателей. В 1938-1948 годах председатель Союза писателей Беларуси. В 1943-1946 годах и 1949-1952 годах директор Института языка, литературы и искусства АН Беларуси. Автор книг прозы «Гой», «Андрей Летун», «За океаном», «Встречи» и др. За роман-эпопею «Незабываемые дни» удостоен Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1975 году.

1934 год — Невинный Вячеслав Михайлович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1986). Снимался в фильмах «Старый Новый год», «За спичками», «Мертвые души», «Гараж» и др. Умер в 2009 году.

1937 год — Эдуард Артемьев, советский и российский композитор, народный артист России. Широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

1937 год — Сэр Ридли Скотт, британский кинорежиссёр и продюсер. Создатель многих прославленных исторических и фантастических фильмов, таких как «Чужой», «Гладиатор», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию», «Гангстер», «Совокупность лжи», «Чёрный ястреб», «Марсианин».

1954 год — Васильев Юрий Борисович, российский актер, режиссер, педагог, народный артист Российской Федерации (2001). Снимался в фильмах «Москва слезам не верит», «Подросток», «Журналист» и др.

1979 год — Волынчук Виталий Викторович, белорусский спортсмен (гимнастика спортивная), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). Чемпион мира (2001) в командном зачете. Бронзовый призер чемпионата Европы (2002) в командном зачете.

✒⏰ ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

День памяти всех жертв применения химического оружия.

Международный день защиты информации.

✒⏰ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

День независимости — национальный праздник Барбадоса.

✒⏰ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, преподобного Лазаря иконописца, святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

В Католической и Армянской апостольской церкви чтут память апостола Андрея. К слову, в Шотландии в день Святого Андрея наступают банковские каникулы.

✒⏰ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Григорий Зимоуказатель. На Григория было принято зиму закатывать: по свежему снегу и старые, и малые катались колесом, славя солнце. Примечали погоду на Зимоуказателя. Если мороз был, то зима должна была быть холодной. Какой Григорий — такая и зима.

✒⏰ ИМЕНИНЫ

православные: Лазаря, Михаила, Никона, Григория, Сергея;

католические: Констанции, Мавры, Юстины, Андрея, Константина, Людослава.

Источник: БелТА