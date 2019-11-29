ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30 ноября: этот день в истории. Первая карта Луны, день рождения Черчилля и банковские каникулы в Шотландии

30.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

30 ноября: этот день в истории. Первая карта Луны, день рождения Черчилля и банковские каникулы в Шотландии

✒⏰ СОБЫТИЯ

1609 год — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1872 год — в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу (Шотландия — Англия 0:0).

1912 год — в артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление В. В. Маяковского.

1924 год — создан Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Является одним из крупнейших научно-исследовательских центров страны, выполняющим широкий спектр исследований в области контроля инфекционных заболеваний.

1939 год — началась советско-финляндская война. Завершилась 12 марта 1940 года подписанием мирного договора, установившего новую государственную границу между странами.

✒⏰ РОДИЛИСЬ

1667 год — Джонатан Свифт (ум. 1745), английский писатель и политический деятель. Наиболее известен как автор сатирико-фантастической тетралогии «Путешествия Гулливера».

1835 год — Марк Твен (ум. 1910), американский писатель. Создатель таких популярных литературных героев, как Том Сойер и Гекльберри Финн.

1869 год — Нильс Густав Дален, шведский инженер, лауреат Нобелевской премии по физике (1912) за изобретение автоматического регулятора, используемого для освещения маяков и бакенов. Умер в 1937 году.

1874 год — Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, государственный деятель Великобритании, премьер-министр (1940-1945, 1951-1955). Лауреат Нобелевской премии по литературе за сочинения историко-мемуарного характера. Умер в 1965 году.

1899 год — Лыньков Михась (Михаил Тихонович), народный писатель Беларуси (1962), академик НАН Беларуси (1953). В 1917 году окончил Рогачевскую учительскую семинарию. Работал учителем, ответственным секретарем, редактором бобруйской окружной газеты «Камунiст», заведовал отделом Белорусского государственного издательства, был главным редактором журнала «Полымя рэвалюцыi», организатором и руководителем Бобруйского филиала «Маладняка», одним из руководителей Белорусской ассоциации пролетарских писателей. В 1938-1948 годах председатель Союза писателей Беларуси. В 1943-1946 годах и 1949-1952 годах директор Института языка, литературы и искусства АН Беларуси. Автор книг прозы «Гой», «Андрей Летун», «За океаном», «Встречи» и др. За роман-эпопею «Незабываемые дни» удостоен Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1975 году.

1934 год — Невинный Вячеслав Михайлович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1986). Снимался в фильмах «Старый Новый год», «За спичками», «Мертвые души», «Гараж» и др. Умер в 2009 году.

1937 год — Эдуард Артемьев, советский и российский композитор, народный артист России. Широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

1937 год — Сэр Ридли Скотт, британский кинорежиссёр и продюсер. Создатель многих прославленных исторических и фантастических фильмов, таких как «Чужой», «Гладиатор», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию», «Гангстер», «Совокупность лжи», «Чёрный ястреб», «Марсианин».

1954 год — Васильев Юрий Борисович, российский актер, режиссер, педагог, народный артист Российской Федерации (2001). Снимался в фильмах «Москва слезам не верит», «Подросток», «Журналист» и др.

1979 год — Волынчук Виталий Викторович, белорусский спортсмен (гимнастика спортивная), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). Чемпион мира (2001) в командном зачете. Бронзовый призер чемпионата Европы (2002) в командном зачете.

✒⏰ ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

День памяти всех жертв применения химического оружия.

Международный день защиты информации.

✒⏰ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

День независимости — национальный праздник Барбадоса.

✒⏰ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, преподобного Лазаря иконописца, святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

В Католической и Армянской апостольской церкви чтут память апостола Андрея. К слову, в Шотландии в день Святого Андрея наступают банковские каникулы.

✒⏰ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Григорий Зимоуказатель. На Григория было принято зиму закатывать: по свежему снегу и старые, и малые катались колесом, славя солнце. Примечали погоду на Зимоуказателя. Если мороз был, то зима должна была быть холодной. Какой Григорий — такая и зима.

✒⏰ ИМЕНИНЫ

православные: Лазаря, Михаила, Никона, Григория, Сергея;
католические: Констанции, Мавры, Юстины, Андрея, Константина, Людослава.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
✒⏰ СОБЫТИЯ 1609 год — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности. 1872 год — в Глазго состоялся первый официальный
 
Новости дня
Новости общества
 
Черная и кадровая пятница, единый парламент с РФ, новое расписание БЖД и гололед - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика