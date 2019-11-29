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Житель Новополоцка, который обворовал своего знакомого, а потом пытался его убить, получил 12,5 года

30.11.2019 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд приговорил 24-летнего жителя Новополоцка, которого обвиняли в покушении на убийство с особой жестокостью, к 12,5 года лишения свободы, сообщает Верховный суд. Зимой этого года парень снял со счета своего знакомого деньги, а потом попытался его убить топором.

Парень помог своему 45-летнему знакомому создать аккаунт на торговой онлайн-платформе. Затем воспользовался данными его счета и снял с него более 2300 долларов.

До этого молодой человек был должен мужчине 4000 долларов.

Чтобы не отдавать долг и скрыть кражу, 1 марта парень пригласил мужчину к себе домой и попытался убить его: нанес не менее десяти ударов топором и другими предметами.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую и другие травмы. Однако ему удалось вырваться и убежать. Благодаря своевременной медпомощи мужчина выжил. На лице у него остался неизгладимый рубец.

Суд признал молодого человека виновным в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, а также в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений.

Приговор — 12,5 года в колонии усиленного режима. Обвиняемый также должен выплатить потерпевшему 15 тысяч рублей (компенсация морального вреда) и 6,5 тысячи рублей (возмещение ущерба, причиненного преступлением).

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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Парень помог своему 45-летнему знакомому создать аккаунт на торговой онлайн-платформе. Затем воспользовался данными его счета и снял с него более 2300 долларов. До...
 
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