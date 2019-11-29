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БПЦ продлила запрет на служение священнику, уволенному после критического поста о патриархе Кирилле
30.11.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минского священника Александра Шрамко год назад уволили с должности после критики патриарха Кирилла. В ноябре этого года Минская епархия Белорусской православной церкви продлила запрет на служение для мужчины еще на год.
Указ от 8 ноября 2019 года
«В ходе состоявшегося собеседования с иереем Александром, члены Епархиального совета не нашли в его словах признаков искреннего раскаяния и достаточных оснований для восстановления в иерейском служении», — сказано в сообщении.
Епархиальный совет постановил:
Напомним, в октябре прошлого года священник Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александр Шрамко встречал с другими священниками патриарха Кирилла — у Свято-Духова кафедрального собора. Священник фотографировал происходящее, а после сделал запись с Facebook, где раскритиковал патриарха за то, что тот не пообщался с прихожанами у собора. После этого Шрамко пригласили в Минское епархиальное управление, где выдали бумагу о том, что он
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Минского священника Александра Шрамко год назад уволили с должности после критики патриарха Кирилла. В ноябре этого года Минская епархия Белорусской...
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