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Компенсация самостоятельной покупки средств реабилитации может быть внедрена в 2020 году

30.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Компенсация самостоятельной покупки средств реабилитации может быть внедрена в 2020 году

Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите изменится уже в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на мероприятии в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре в преддверии Дня инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Действующее положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите было утверждено постановлением Совета Министров от 11 декабря 2007 года №1722. В перечень включены 72 средства, которые бесплатно предоставляются органами по труду, занятости и социальной защиты, учреждениями здравоохранения. «Подготовлен проект постановления Совета Министров, которым предусмотрен механизм компенсации при самостоятельном приобретении средств реабилитации. Предполагается, что 11 средств из перечня люди смогут приобретать сами», — сказал Александр Румак. Он подчеркнул, что предоставление средств социальной реабилитации — один из важных элементов интеграции людей с инвалидностью в общество, на что ориентирована Беларусь, особенно после подписания Конвенции о правах инвалидов.

Минтруда рассчитывает, что проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» также будет подписан в 2020 году. В документе предусмотрены механизмы для улучшения возможностей по трудоустройству людей с инвалидностью — через квотирование мест на предприятиях и в организациях.

Изготовлением средств реабилитации занимается Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр (БПОВЦ). Спектр услуг предприятия широк: от проектирования и изготовления инвалидных кресел-колясок и прочих технических средств социальной реабилитации, пошива ортопедической обуви по индивидуальным заказам, стационарного протезирования, обучения ходьбе и пользованию протезами до лечебно-реабилитационных и физкультурно-оздоровительных услуг.

В состав предприятия входят 5 филиалов, 5 протезно-ортопедических мастерских и ателье, протезно-ортопедический госпиталь с поликлиникой на 80 коек и 300 посещений в смену, лечебно-реабилитационный комплекс, специализированный образовательно-реабилитационный центр с возможностью проживания слушателей на время обучения, магазин «Ортопедия и средства реабилитации». Здесь же обучают по рабочим специальностям и обеспечивают профессиональную переподготовку с выдачей соответствующих квалификационных документов.

По состоянию на 1 октября на учете в БПОВЦ состояли 92,8 тыс. человек. Ежегодно услугами центра пользуются около 170 тыс. человек.

БЕЛТА

 
 
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Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите...
 
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