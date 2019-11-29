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Журналисту Чуденцову предъявили обвинения
30.11.2019 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинения. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Александр Галиев.
Обвинение журналисту предъявили по ч. 1 ст. 328−1 («Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без.
По словам адвоката, после обыска в квартире журналиста в Минске нашли более 6 граммов марихуаны. Вину по предъявленным обвинениям Чуденцов не признает, он находится в СИЗО Бреста.
Напомним, Владимира Чуденцова таможенники
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Обвинение журналисту предъявили по ч. 1 ст. 328−1 («Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Наказание...
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