Журналисту Чуденцову предъявили обвинения

Источник материала: Tut.by

Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинения. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Александр Галиев.



Фото: facebook.com/chudentsov

Обвинение журналисту предъявили по ч. 1 ст. 328−1 («Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без.

По словам адвоката, после обыска в квартире журналиста в Минске нашли более 6 граммов марихуаны. Вину по предъявленным обвинениям Чуденцов не признает, он находится в СИЗО Бреста.

Напомним, Владимира Чуденцова таможенники сняли с поезда на пункте пропуска «Брест — Тересполь» вечером 21 ноября. По словам адвоката, при досмотре в его сумке обнаружили марихуану . Сам журналист по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. 24 ноября для Чуденцова избрали меру пресечения в виде ареста .