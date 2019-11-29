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Журналисту Чуденцову предъявили обвинения

30.11.2019 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинения. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Александр Галиев.


Фото: facebook.com/chudentsov

Обвинение журналисту предъявили по ч. 1 ст. 328−1 («Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без.

По словам адвоката, после обыска в квартире журналиста в Минске нашли более 6 граммов марихуаны. Вину по предъявленным обвинениям Чуденцов не признает, он находится в СИЗО Бреста.

Напомним, Владимира Чуденцова таможенники сняли с поезда на пункте пропуска «Брест — Тересполь» вечером 21 ноября. По словам адвоката, при досмотре в его сумке обнаружили марихуану. Сам журналист по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. 24 ноября для Чуденцова избрали меру пресечения в виде ареста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Обвинение журналисту предъявили по ч. 1 ст. 328−1 («Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Наказание...
 
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