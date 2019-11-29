УХОДЯ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НУЖНО ОТКЛЮЧАТЬ!

Источник материала: Единство

1. «Режим ожидания» — круглосуточный режим. Согласитесь, знакомая ситуация — телевизор, компьютер мы не выключаем из сети не то что сутками, а годами. Зарядное устройство, оставленное в розетке, в том числе и на ночь — удобно, практично и привычно. Однако, в неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания они могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате.

2. Оставленные без присмотра электроприборы терпеливо и безопасно ждут хозяев. Иногда мы настолько уверены, что пожар может произойти где угодно, только не у нас, что теряем чувство самосохранения и оставляем включенные электроприборы без присмотра. Причем, не только телевизор…

3. Масляные электрообогреватели совершенно безопасны. Действительно, работу масляного обогревателя принято считать более надежной, чем его «родственника» с открытой спиралью. Но, если мы заглянем в инструкцию, то увидим ряд рекомендаций по эксплуатации, нарушение которых может привести к неисправности или закончиться пожаром. Поэтому, каким бы современным не был ваш обогреватель, следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома! Помните, обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть. Включать его наряду с работающими микроволновкой, телевизором, стиральной машиной и компьютером не стоит.

Электрообогреватели «кустарного» незаводского изготовления эксплуатировать запрещено и смертельно опасно!

4. Срок эксплуатации электроприбора: плюс-минус бесконечность. У нас существует такая практика — отслужившие свой век телевизоры, холодильники и другие электроприборы мы продолжаем эксплуатировать. Но в инструкции четко указан срок эксплуатации. И когда он истекает, нужно всерьез задуматься о замене старого электроприбора на новый. Это, конечно, затратно, однако последствия пожара гораздо ущербнее.



Если загорелся электроприбор:

— обесточьте электроприбор (отключите его от розетки или полностью обесточьте помещение);

— накройте его тяжелой, плотной тканью, чтобы прекратить доступ кислорода. Обесточенный прибор можно тушить водой или другими подручными средствами (стиральным порошком, землей и т.д.);

— если в первые минуты справиться с возгоранием не удалось, срочно покиньте помещение — дым очень токсичен!!!

— телефон службы спасения 101 и 112.