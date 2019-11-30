ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Могилева отказались внести День Воли в список общегородских праздников

30.11.2019 23:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С предложением включить в план официальных городских мероприятий на 2020 год празднование 102-й годовщины независимости БНР обращались к городским властям руководитель областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор БХД Олег Аксенов.

В ответе на обращение могилевских политиков говорится, что для празднования исторических событий, которые поспособствовали формированию белорусской государственности в 1917—1919 годах допускается проведение «круглых столов, дискуссий исторической направленности в рамках уставной деятельности общественных и политических организаций». Подписала письмо заместитель председателя горисполкома Алла Галушко.

Владимир Шанцев считает, что для Могилевского горисполкома день объявления независимости БНР событие «чужое и непонятное». По его мнению позиция местных чиновников в вопросе «официального признания важности для белорусской государственности Дня Воли зависит от того, что скажет начальство из Минска».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С предложением включить в план официальных городских мероприятий на 2020 год празднование 102-й годовщины независимости БНР обращались к городским властям...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Верили, что дети найдутся». Как Даша из Америки спустя 17 лет нашла свою белорусскую семью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовая женская одежда больших размеров в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика