Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Источник материала: Полымя

26 ноября в актовом зале детской школы искусств состоялась XXIII отчетно-выборная конференция Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, на которой были подведены основные итоги работы за пять лет.





Участие в конференции приняли пятьдесят делегатов, избранных на собраниях первичных профсоюзных организаций, а также руководители учреждений, входящих в структуру райкома профсоюза, председатели профсоюзных комитетов и профактив района. Почетными гостями стали председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова и ее заместитель Денис Малевич.









В ходе встречи избраны новый президиум, мандатная, редакционная и счётная комиссии, а также председатель райкома, которым вновь стала Наталья Казарез. «Нести эту ношу – приятно и в то же время очень ответственно. Мы как профсоюз всегда стараемся идти навстречу и помогать тем, кто в этом нуждается. Поэтому я хочу сказать искреннее спасибо за вашу любовь и доверие, которые сопровождали меня на протяжении этих лет и будут сопровождать в будущем», – сказала Наталья Владимировна.









Во время доклада она отметила, что на сегодняшний день в структуру районной организации входят пять профсоюзов с общей численностью двести сорок пять человек. Особое внимание было уделено важности и необходимости заключения коллективных договоров, которые предусматривают различные социальные льготы, премии и надбавки, выплаты стимулирующих средств.

Одним из приоритетных направлений в любой профсоюзной организации является культурно-массовая работа, в рамках которой проводятся мероприятия, посвященные государственным и профессиональным праздникам, вечера отдыха,поздравления и новогодние мероприятия. Так, например, в 2019 году на это было выделено 412 тысяч рублей.

Еще одно важное направление деятельности организации – лечение и санаторно-курортное оздоровление. С декабря 2014 по ноябрь 2019 года в Кореличском районе приобретено шестьдесят восемь путевок в ДОЛ «Вясёлка», в детские санатории матери и ребенка, а также во взрослые оздоровительные санатории. Председатель райкома напомнила, что путевки в санатории ЧУП «Белпрофсоюзкурорт» можно приобрести со скидкой в двадцать пять процентов. Кроме того, профсоюзный комитет оказывает материальную помощь на частичную компенсацию стоимости путевки.













В завершение конференции председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова наградила Наталью Казарез юбилейной медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси», а начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, председателя РО ОО «Белорусский союз женщин» Инну Санчук – Почетной грамотой Гродненского обкома работников культуры, информации, спорта и туризма.

















Виктория КОСТЮК

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