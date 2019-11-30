ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

30.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

26 ноября в актовом зале детской школы искусств состоялась XXIII отчетно-выборная конференция Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, на которой были подведены основные итоги работы за пять лет.

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Участие в конференции приняли пятьдесят делегатов, избранных на собраниях первичных профсоюзных организаций, а также руководители учреждений, входящих в структуру райкома профсоюза, председатели профсоюзных комитетов и профактив района. Почетными гостями стали председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова и ее заместитель Денис Малевич.

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

В ходе встречи избраны новый президиум, мандатная, редакционная и счётная комиссии, а также председатель райкома, которым вновь стала Наталья Казарез. «Нести эту ношу – приятно и в то же время очень ответственно. Мы как профсоюз всегда стараемся идти навстречу и помогать тем, кто в этом нуждается. Поэтому я хочу сказать искреннее спасибо за вашу любовь и доверие, которые сопровождали меня на протяжении этих лет и будут сопровождать в будущем», – сказала Наталья Владимировна.

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Во время доклада она отметила, что на сегодняшний день в структуру районной организации входят пять профсоюзов с общей численностью двести сорок пять человек. Особое внимание было уделено важности и необходимости заключения коллективных договоров, которые предусматривают различные социальные льготы, премии и надбавки, выплаты стимулирующих средств.

Одним из приоритетных направлений в любой профсоюзной организации является культурно-массовая работа, в рамках которой проводятся мероприятия, посвященные государственным и профессиональным праздникам, вечера отдыха,поздравления и новогодние мероприятия. Так, например, в 2019 году на это было выделено 412 тысяч рублей.

Еще одно важное направление деятельности организации – лечение и санаторно-курортное оздоровление. С декабря 2014 по ноябрь 2019 года в Кореличском районе приобретено шестьдесят восемь путевок в ДОЛ «Вясёлка», в детские санатории матери и ребенка, а также во взрослые оздоровительные санатории. Председатель райкома напомнила, что путевки в санатории ЧУП «Белпрофсоюзкурорт» можно приобрести со скидкой в двадцать пять процентов. Кроме того, профсоюзный комитет оказывает материальную помощь на частичную компенсацию стоимости путевки.

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

В завершение конференции председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова наградила Наталью Казарез юбилейной медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси», а начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, председателя РО ОО «Белорусский союз женщин» Инну Санчук – Почетной грамотой Гродненского обкома работников культуры, информации, спорта и туризма.

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Итоги «пятилетки» подвели на отчетно-выборной конференции Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 ноября в актовом зале детской школы искусств состоялась XXIII отчетно-выборная конференция Кореличской районной организации Белорусского профсоюза работников...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Новополоцка, который обворовал своего знакомого, а потом пытался его убить, получил 12,5 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • осенняя коллекция обуви вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика