На страже законности

Источник материала: Чырвоны прамень

В первое воскресенье декабря те, кто стоит на страже прав и законных интересов граждан, отмечают свой профессиональный праздник – День юриста. Будет принимать поздравления от коллег, друзей и близких и Екатерина Александровна Азарушкина, заместитель прокурора Чашникского района.





Екатерина родом из Лепельского района, там росла и оканчивала среднюю школу. Для девушки, которая училась на отлично по всем предметам, многие дороги были открыты. Нравились иностранные языки, но после поездки в Полоцкий государственный университет выбрала юридический факультет.

«Юрфак – это престижно. Конкурс тогда был 13 человек на место, – вспоминает Екатерина. – Поступила на бюджет. Во время учебы меня заинтересовали уголовное право, уголовный процесс. Юриспруденция позволяет знать свои права, соответственно и возможности. Иметь юридическую грамотность всегда хорошо».

После учебы Екатерину Александровну направили в Чашникский район, где она стала трудиться в должности следователя прокуратуры. «Первым прокурорским работником, с которым общалась напрямую, была Алла Ивановна Будко, занимавшая в то время должность заместителя прокурора Чашникского района. Я с благодарностью её вспоминаю. Она сыграла очень важную роль в моем становлении в профессии. Будучи гораздо старше и в такой должности, Алла Ивановна отнеслась ко мне, молодому специалисту, очень доброжелательно. Во всём оказывала помощь, учила работать по закону, – делится Екатерина Александровна. – Для меня Алла Ивановна стала образцом. В прокуратуре трудятся открытые, доброжелательные, интересные, всесторонне развитые люди».

После пяти лет работы в Чашникском районе Екатерина перебралась в Сенно, где сразу стала трудиться в должности заместителя прокурора. Ответственность, новые место жительства и коллектив – первое время было непросто, но она справилась, стала частью дружной команды. И работала в Сенно 8 лет. Последнее время стала понимать, что перестает двигаться вперед, и когда предложили работу в Чашникском районе на этой же должности, охотно согласилась. «Я не могу на одном месте много лет, как бы ни было хорошо и комфортно. Обстановку нужно менять. Перемены необходимы, без них человек перестает развиваться. Законодательство – живой организм, оно меняется постоянно, поэтому нужно все время совершенствовать свою работу. А изменяющиеся условия не дают останавливаться, они требуют новых нестандартных решений, – считает Екатерина Александровна. – Приехав в Чашники, я как будто вернулась обратно: знакомые улицы, коллеги, с которыми работала. Коллектив принял меня очень хорошо».

Каждый день заместителя прокурора плотно занят изучением материалов проверок, уголовных дел, участием в судебных заседаниях; на прием приходят люди, столкнувшиеся с трудными ситуациями.

«Деятельность органов прокуратуры охватывает все виды законодательства, включая даже надзор за исполнением законодательства по предупреждению экстремизма и терроризма. Органы прокуратуры выполняют не только правоохранительную функцию, они еще участвуют и в совершенствовании законодательства. Мне это интересно», – увлеченно рассказывает Екатерина Александровна. И, слушая её, понимаешь, что она нашла своё любимое дело, своё призвание.

И увлечение у заместителя прокурора не стандартное для женской половины – очень любит и с азартом смотрит все игры, в которых участвует наша сборная по хоккею. А еще – болеет за команду «Динамо-Минск». Особенно вызывает восторг хоккейный матч «вживую», если появляется возможность попасть на игру.

Легко ли женщине работать в должности заместителя прокурора? По мнению Екатерины, профессия не из легких, нужно обладать определенным набором внутренних качеств: быть целеустремленным, настойчивым, психологически устойчивым. Но женщины в прокуратуре не редкость, а скорее, преобладающее большинство. Они успешно наравне с мужчинами выполняют свою работу.

В завершении нашей беседы Екатерина Александровна накануне праздника пожелала своим коллегам, а также всем юристам удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия.

Татьяна КРАКОВСКАЯ.