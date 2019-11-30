Уважаемые юристы Чашникского района!

Источник материала: Чырвоны прамень





Тепло и искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём юриста!

Этот праздник объединяет специалистов, которые посвятили себя делу защиты прав и свобод наших граждан. Нотариусы, адвокаты, судьи, судебные приставы, сотрудники следственных органов, прокуратуры и милиции, юрисконсульты – далеко не полный перечень её представителей. Но всех вас объединяет служение Закону.

Профессия юриста считается одной из самых почетных и уважаемых, и в то же время она связана с огромной ответственно-стью. Именно от работников данной сферы зависят безукоризненное выполнение законов и, следовательно, полноценное функционирование государства.

Компетентность, верность букве и духу Закона помогают юристам в решении сложных и актуальных задач в самых разных сферах деятельности.

От вашей принципиальности, профессионализма зависит стабильность в обществе.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, благополучия и успехов!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.