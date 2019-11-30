«За Оськина зачет в вузе получила!». Жители гомельского «Южного» - о том, в чью честь названы их улицы

Источник материала: Tut.by

На юго-востоке Новобелицы в Гомеле — микрорайон «Южный». Или 104-й. Его образуют частный сектор, где много пока не достроенных домов, и всего три улицы с панельками — Рябиновая, Дубравная и Оськина. Почти все многоэтажки уже выросли, остальное пространство в будущем займут школа и второй (один здесь построили летом) детский сад.





Александра — будущего жителя Дубравной — строительные перспективы очень радуют. Дома — трое маленьких детей.

— Закончу ремонт в своей квартире — и можно будет сделать что-то для благоустройства улицы.





— Дубы посадите?

— Почему бы и нет, — улыбается Александр. — Улица так звучно называется — со временем и пейзаж должен соответствовать.

Таблички с названием улицы на одних домах — на русском языке, на других — на белорусском — «Дуброўная».

— Недавно переселился, почему Дубравная — не знаю, как-то не интересовался, — признается Олег.





Через дорогу от Дубравной — березовая роща, а вот единственный в микрорайоне дуб мы нашли на улице Оськина.

— Дубы же запрещено спиливать, — выдвигает версию Татьяна. — Поэтому он тут, видимо, и остался. Раритет. А я живу на Рябиновой. Но рябин там нет пока — еще посадим! Зимой красиво будет!

Кстати, в Древней Руси верили — чтобы в доме царил мир и благополучие, под окнами надо посадить рябину.





Если о Рябиновой и Дубравной — только интуитивно понятные версии, то с названием улицы Оськина все конкретно и просто.





— Летчык быў ці хто-та, — Людмила вспоминает, кто такой Оськин. В «Южный» женщина переехала 8 лет назад — как только построили микрорайон.

С игровой площадки Даниил ведет домой младшую сестренку.

— Знаете, кто такой Оськин?

— Особо не интересовался — кажется, был такой «пилотчик».

— Летчик? Пилот?

— Пилот.

Светлана с сыном Антоном и непоседливой овчаркой на Оськина обосновались всего 2 месяца назад.

— Не интересовались пока чья улица, будет время — займемся. А пока надо оглядеться: хорошо тут — природа близко, озеро.





Около соседнего дома — подружки Ольга и Елена. Обе живут здесь с момента основания микрорайона.

— В честь летчика улица названа, который отвел от каких-то складов самолет, — вспоминает Елена.

— Я в БелГУТе за это получила зачет, — гордо улыбается Ольга. — Меня спросили, знаю ли я, что за улица такая — Оськина? Знаю, говорю!





Мы тоже знаем, а кто нет — читайте!

Виктор Оськин

Виктор Оськин был военным летчиком.

Служить в Гомельскую область попал в 1978 году — в 26 лет. Работал в разведывательном авиаполку на аэродроме Зябровка.

С 1990-го служил начальником отдела в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава на аэродроме Дягилево (Рязань).

24 июля 1992 года подполковнику Оськину предстояло выполнить так называемое «упражнение 301» курса боевой подготовки Дальней авиации. На учебном самолете-ракетоносце Ту-22У необходимо было принять контрольный полет по кругу у командира эскадрильи подполковника Александра Степченкова.

В качестве инструктора на борт поднялся Виктор Оськин. Вылет осуществлялся с аэродрома Зябровского учебного авиационного центра.

Во время полета над южной окраиной города — Новобелицей — у самолета неожиданно отказал один из двигателей, загорелись топливные баки. Летчики попытались увести горящую машину за пределы города. После попытки развернуть самолет в направлении от города загорелся и правый двигатель. Тогда Оськин отдал экипажу команду катапультироваться.

Сам командир попытался увести терпящий бедствие самолет как можно дальше от жилых кварталов и нефтехранилища, расположенного в районе возможного падения. Сам он катапультировался, когда убедился, что неуправляемая машина упадет в безлюдном месте.

Однако шансов на спасение уже не было: на Ту-22У катапульта отстреливает кресло пилота вниз — и для раскрытия парашюта оно проходит путь не менее 350 метров. Самолет в момент катапультирования был уже на высоте менее 300 метров.

Летчик погиб. Оськин спас от гибели экипаж и десятки людей на земле.