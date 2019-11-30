|
«За Оськина зачет в вузе получила!». Жители гомельского «Южного» - о том, в чью честь названы их улицы
01.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На юго-востоке Новобелицы в Гомеле — микрорайон «Южный». Или 104-й. Его образуют частный сектор, где много пока не достроенных домов, и всего три улицы с панельками — Рябиновая, Дубравная и Оськина. Почти все многоэтажки уже выросли, остальное пространство в будущем займут школа и второй (один здесь построили летом) детский сад.
Александра — будущего жителя Дубравной — строительные перспективы очень радуют. Дома — трое маленьких детей.
— Закончу ремонт в своей квартире — и можно будет сделать что-то для благоустройства улицы.
— Дубы посадите?
— Почему бы и нет, — улыбается Александр. — Улица так звучно называется — со временем и пейзаж должен соответствовать.
Таблички с названием улицы на одних домах — на русском языке, на других — на белорусском — «Дуброўная».
— Недавно переселился, почему Дубравная — не знаю, как-то не интересовался, — признается Олег.
Через дорогу от Дубравной — березовая роща, а вот единственный в микрорайоне дуб мы нашли на улице Оськина.
— Дубы же запрещено спиливать, — выдвигает версию Татьяна. — Поэтому он тут, видимо, и остался. Раритет. А я живу на Рябиновой. Но рябин там нет пока — еще посадим! Зимой красиво будет!
Кстати, в Древней Руси верили — чтобы в доме царил мир и благополучие, под окнами надо посадить рябину.
Если о Рябиновой и Дубравной — только интуитивно понятные версии, то с названием улицы Оськина все конкретно и просто.
— Летчык быў ці хто-та, — Людмила вспоминает, кто такой Оськин. В «Южный» женщина переехала 8 лет назад — как только построили микрорайон.
С игровой площадки Даниил ведет домой младшую сестренку.
— Знаете, кто такой Оськин?
— Особо не интересовался — кажется, был такой «пилотчик».
— Летчик? Пилот?
— Пилот.
Светлана с сыном Антоном и непоседливой овчаркой на Оськина обосновались всего 2 месяца назад.
— Не интересовались пока чья улица, будет время — займемся. А пока надо оглядеться: хорошо тут — природа близко, озеро.
Около соседнего дома — подружки Ольга и Елена. Обе живут здесь с момента основания микрорайона.
— В честь летчика улица названа, который отвел от каких-то складов самолет, — вспоминает Елена.
— Я в БелГУТе за это получила зачет, — гордо улыбается Ольга. — Меня спросили, знаю ли я, что за улица такая — Оськина? Знаю, говорю!
Мы тоже знаем, а кто нет — читайте!
Виктор Оськин был военным летчиком.
Служить в Гомельскую область попал в 1978 году — в 26 лет. Работал в разведывательном авиаполку на аэродроме Зябровка.
С 1990-го служил начальником отдела в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава на аэродроме Дягилево (Рязань).
24 июля 1992 года подполковнику Оськину предстояло выполнить так называемое «упражнение 301» курса боевой подготовки Дальней авиации. На учебном самолете-ракетоносце Ту-22У необходимо было принять контрольный полет по кругу у командира эскадрильи подполковника Александра Степченкова.
В качестве инструктора на борт поднялся Виктор Оськин. Вылет осуществлялся с аэродрома Зябровского учебного авиационного центра.
Во время полета над южной окраиной города — Новобелицей — у самолета неожиданно отказал один из двигателей, загорелись топливные баки. Летчики попытались увести горящую машину за пределы города. После попытки развернуть самолет в направлении от города загорелся и правый двигатель. Тогда Оськин отдал экипажу команду катапультироваться.
Сам командир попытался увести терпящий бедствие самолет как можно дальше от жилых кварталов и нефтехранилища, расположенного в районе возможного падения. Сам он катапультировался, когда убедился, что неуправляемая машина упадет в безлюдном месте.
Однако шансов на спасение уже не было: на Ту-22У катапульта отстреливает кресло пилота вниз — и для раскрытия парашюта оно проходит путь не менее 350 метров. Самолет в момент катапультирования был уже на высоте менее 300 метров.
Летчик погиб. Оськин спас от гибели экипаж и десятки людей на земле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За Оськина зачет в вузе получила!». Жители гомельского «Южного» - о том, в чью честь названы их улицы
На юго-востоке Новобелицы в Гомеле - микрорайон «Южный». Или 104-й. Его образуют частный сектор, где много пока не достроенных домов, и всего три улицы с панельками -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)