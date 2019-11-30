Чудеса земные, или Работа на грани

Источник материала: Вороновская газета





Отделение анестезиологии и реанимации Вороновской центральной районной больницы недавно отметило юбилей — 25 лет со дня открытия.

Особый статус здесь ощущается с порога. Вход в отделение строго ограничен. В палате возле каждой кровати размещено множество приборов. Их звук особенно отчетлив в тревожной тишине, которая может в любой момент взорваться. И на границе между жизнью и смертью начнется борьба медиков за ускользающую судьбу пациента.



















— 2019 год для коллектива районной больницы, да и жителей Вороновщины, знаковый. Нынешнее здание медучреждения появилось 50 лет назад, и уже четверть века существует отделение анестезиологии и реанимации, — рассказывает его первый заведующий Ян Станиславович Ладыш. — В качестве молодого специалиста приехал сюда в 1979 году — получается тоже юбилейная дата. На то время население в районе превышало 47 тысяч, соответственно и количество коек в больнице было больше. В Радуни дополнительно функционировала горпоселковая больница на 150 коек. А вот отделения анестезиологии и реанимации как такового не существовало, были просто койки в других отделениях, некоторое время один анестезиолог на район. График работы был очень плотным.

В 90-х годах по всей республике на базе районных больниц стали открывать отделения анестезиологии и реанимации. И в Вороново в 1994 году появилось отделение на шесть коек. Специализированных помещений в то время не было, нужны были система централизованного кислородоснабжения, центральная вакуумная аспирация… На все отделение было всего два монитора — для самых тяжелых больных. Другим все показатели измерялись медсестрами вручную. Стоимость аппаратуры всегда была высокой. Частично она выделялась централизованно облздравом, минздравом.

Ян Станиславович стал наставником не для одного поколения медицинских специалистов.

— Начинали работать с Юрием Казимировичем Дубицким, Андреем Валентиновичем Неделько, Александром Николаевичем Кручко, Владимиром Петровичем Гордеевым, — вспоминает он. — Отделение стало неплохой стартовой площадкой для многих молодых специалистов, которые теперь успешно трудятся в областных больницах Гродно. Надо сказать, что не все могут справиться с эмоциональной стороной нашей работы.















— Для реаниматологов самое важное качество — способность быстро принимать решения, практически молниеносно ориентироваться в ситуации, — уделив несколько минут на общение, присоединился к беседе Юрий Казимирович Дубицкий, нынешний заведующий отделением. — Хочу отметить нашу молодежь — Алексея Ивановича Дубенца, Елену Андреевну Кодзь. Первые шаги в профессию делает Николай Владимирович Цебрук. Но неверно будет приписывать все заслуги только врачам отделения. С максимальной самоотдачей всегда работают представители среднего и младшего медицинского персонала, огромная нагрузка ложится на всех. Каков бы ни был профессиональный уровень врача, выходить тяжелого больного в одиночку он никогда не сможет. В отделение поступают люди в критические минуты жизни — с тяжелыми травмами, ожогами, после сложных операций и инсультов, когда необходимо удержать человека на краю, стабилизировать его состояние, чтобы потом можно было продолжить лечение, не опасаясь за его жизнь.

У истоков создания отделения стояли старшая медсестра М.В. Метелица, медсестры Л.А. Бей, Т.А. Масель, М.В. Страх, сестра-хозяйка И.В. Бернацкая.















— Девчата наши все опытные. К примеру, у С.А. Латышевич, Т.В. Войшнис, Г.Ф. Шадюль, Ю.Б. Пивоварчик — высшая категория, — с гордостью отзывается о своих коллегах старшая медсестра отделения Елена Марьяновна Макицкая. — Исполнительны и ответственны на своем посту младшие медицинские сестры Т.М. Матусевич, Т.В. Щигло, И.Б. Бобина, санитарка И.Г. Дудко.

В 2008 году после закрытия в больнице роддома под отделение анестезиологии и реанимации были выделены новые помещения. Стало гораздо просторнее, как для медперсонала, так и для больных. Для каждого пациента — импортная функциональная кровать, монитор, круглосуточно контролирующий его состояние. Со временем на вооружение медиков дополнительно поступили наркозная, дыхательная аппаратура и другое необходимое для реанимационных мероприятий оборудование. Конечно, некоторые аппараты уже требуют замены. Пока нет возможности их приобрести, спасают «старички» импортного и белорусского производства.















— Наверное, в такой обстановке часто одолевают мысли о смысле жизни? — взбудоражило меня некоторое пребывание в тревожной тишине.

— Переоценка ценностей происходит. Задумываешься чаще о глобальных вещах. Больше осознаешь скоротечность дней, — сошлись во мнении собеседники. — А вообще мы больше думаем о жизни пациента, а не о нашем пребывании на земле.

И в короткие минуты отдыха, и по пути домой, и дома, уверена, они продолжают анализировать, все ли сделали правильно? Что еще можно сделать в той или иной клинической ситуации?

— В общении с родственниками ваших пациентов, вероятно, тоже нужен особый подход?

— В отношении с родными пациентов он, конечно, необходим. Самое сложное — найти слова, — считает Юрий Казимирович. — Здесь важно правильно объяснить всю тяжесть состояния пациента. Иногда родственникам может казаться, что врач при разговоре с ними абсолютно спокоен и ко всему, в том числе к судьбе их близкого, абсолютно безразличен. Но, поверьте, за тихой речью и внешним спокойствием на душе у врача совсем неспокойно.



















Покидая отделение, задумалась: мы часто склонны ждать чудес, которые будут ниспосланы свыше, но при этом не замечаем чудес земных, которые творятся руками наших докторов. Хотя сами врачи нередко замечают, какой потрясающий эффект производит порой сила человеческой веры.

Галина ШЛЕМПО.