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В Пинске не работают два компьютерных томографа: пациентов на исследование отправляют в Барановичи

01.12.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пинчан, которые нуждаются в компьютерной томографии, отправляют на исследование в Барановичи, так как два компьютерных томографа, установленные в учреждениях здравоохранения города, нуждаются в ремонте. Об этом сообщает газета «Пинский вестник» со ссылкой на главврача Пинской центральной поликлиники Игоря Киктенко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Пинске есть два компьютерных томографа: в центральной больнице и в онкодиспансере. Оба имеют стопроцентный износ и нуждаются в ремонте.

Есть необходимость в покупке нового оборудования, в частности, для онкологического диспансера будет приобретен высокоточный компьютерный томограф японского производства. Поставка запланирована на первый квартал следующего года. Пока же при острой необходимости в исследовании пациентов пинских центральной больницы и онкодиспансера транспортируют в Барановичскую больницу.

Что касается очереди в поликлинике, то здесь предлагают либо записаться и ждать, либо рекомендуют пройти исследование в других учреждениях здравоохранения страны на платной основе.

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