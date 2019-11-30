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В Пинске не работают два компьютерных томографа: пациентов на исследование отправляют в Барановичи
01.12.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пинчан, которые нуждаются в компьютерной томографии, отправляют на исследование в Барановичи, так как два компьютерных томографа, установленные в учреждениях здравоохранения города, нуждаются в ремонте. Об этом сообщает газета
В Пинске есть два компьютерных томографа: в центральной больнице и в онкодиспансере. Оба имеют стопроцентный износ и нуждаются в ремонте.
Есть необходимость в покупке нового оборудования, в частности, для онкологического диспансера будет приобретен высокоточный компьютерный томограф японского производства. Поставка запланирована на первый квартал следующего года. Пока же при острой необходимости в исследовании пациентов пинских центральной больницы и онкодиспансера транспортируют в Барановичскую больницу.
Что касается очереди в поликлинике, то здесь предлагают либо записаться и ждать, либо рекомендуют пройти исследование в других учреждениях здравоохранения страны на платной основе.
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Все просто: два компьютерных томографа в Пинске не работают.
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