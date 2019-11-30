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Более 200 экспонатов представлено на выставке «ТехноЕлка-2020» в Пинске

01.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Более 200 экспонатов представлено на выставке «ТехноЕлка-2020» в Пинске
В атмосферу настоящей зимней сказки и предстоящих новогодних праздников погружает необычная выставка, которая проходит в Пинске, в Брестском областном центре инновационного и технического творчества. На ней представлены более 200 творческих работ участников областного этапа республиканского конкурса «ТехноЕлка-2020».


Более 200 экспонатов представлено на выставке «ТехноЕлка-2020» в Пинске

Преподаватели аграрного технологического колледжа
Сергей Курадовец и Денис Гулевич.


Более 200 экспонатов представлено на выставке «ТехноЕлка-2020» в Пинске

Игорь Колесникович и Илья Репетуха из Пинского аграрного технологического колледжа.


Более 200 экспонатов представлено на выставке «ТехноЕлка-2020» в Пинске

Педагог дополнительного образования колледжа легкой промышленности Наталья Савицкая.

В этом году конкурс приурочен к Году малой родины и проходит по десяти номинациям – «Дизайн-елка», «Рождественская композиция», «Новогодний сувенир», «Праздничные украшения», «Символ 2020 года», «Хайтек-елка», «Альтернативная елка», «Мультимедиа-елка», «Ретро-елка» и «Елка-трансформер». Уже из названий понятно, насколько оригинальны по замыслу и техническому решению все представленные экспонаты. Многие из них двигаются, поют, светятся, сияют яркими огнями.

Учащиеся и педагоги из 35 учреждений профессионального образования Брестчины создавали креативные елки своими руками.  Для этого использовали не только всевозможные природные материалы, но даже… запчасти от автомобилей, компьютерную клавиатуру, губки для мытья посуды, монеты, ключи, электрические лампочки, виниловые пластинки, фотопленку от старого советского фотоаппарата, керосиновую лампу, колпачки от использованного освежителя воздуха и многое другое. Фантазии и творчеству не было границ! Полюбоваться новогодними сувенирами, стильными композициями и символами наступающего 2020 года – симпатичными мышками – могут все желающие.

Работы победителей и призеров из всех областей страны пополнят республиканскую экспозицию в Минске, а самые лучшие украсят фойе Дворца Республики на главной Елке страны с участием Президента.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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