В Беларуси впервые пройдет международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник

Источник материала: Tut.by

Международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник (#GivingTuesday) возникла в 2012 году, как попытка объединить бизнес, общественные организации и простых людей для помощи всем, кто в этом нуждается. В этот день тысячи людей и компаний проводят мероприятия и сборы пожертвований в пользу благотворительных организаций и рассказывают об этом в социальных сетях. За это время акция успела стать праздником добра и щедрости в более чем 100 странах. И в 2019 году добралась до Беларуси.





Координатором #ЩедрогоВторника в нашей стране стало Международное благотворительное общественное объединение UNIHELP .

Мы очень надеемся, что благодаря таким акциям, как #ЩедрыйВторник, благотворительность однажды станет обычным повседневным делом. — комментирует Виола Колесникова, специалист по связям с общественностью UNIHELP. — Ведь зачастую можно услышать, что о своих хороших поступках нужно молчать. Мы же призываем не только совершать их, но и обязательно рассказывать об этом, становясь примером для других. Ведь благотворительность — это не столько про деньги, сколько про неравнодушие и участие. А мы, в UNIHELP, по своему опыту знаем, что неравнодушных и добрых людей у нас в стране очень много.

Принять участие может каждый

Суть #ЩедрогоВторника проста: реши, кому и как ты хочешь помочь, собери команду единомышленников и сделай это. Не существует каких-либо ограничений или минимальных требований для участия.

Для тех людей и компаний, которые готовы присоединиться к акции, но пока не знают как, UNIHELP подготовил сборники идей и примеров со всего мира. Их можно найти на сайте #ЩедрогоВторника и использовать для вдохновения.





Присоединяйтесь к тем, кто уже помогает

В первом белорусском #ЩедромВторнике участвуют как благотворительные организации, так и представители бизнеса.

Благотворительность пока еще не привычка. Сложно говорить о культуре благотворительности у нас. Поэтому участие в подобных инициативах, как #ЩедрыйВторник — глобальных, международных — это прекрасная возможность объединить людей, заложить добрую традицию. — делится Анна Горчакова, директор общественной благотворительной организации «Белорусский детский хоспис». — Мы давно следим за #ЩедрымВторником в других странах. И рады, что он случился в Беларуси. Наши люди открыты, отзывчивы. Чаще на просьбы откликаются, чем отказывают. Но общественные организации сегодня все-таки больше приглашают, призывают к добрым делам. А если мы все будем знать, что есть постоянный всеобщий день, если будут регулярно говорить об этом, не только призывать помочь, но и делиться своим «добрым» участием, вкладом — то постепенно это будет вырастать в хорошую привычку. Мне кажется — это здорово!

Вы можете присоединиться к тем, кто помогает воспитанникам SOS-Детских деревень и сделать пожертвование, равное стоимости всего одного часа рабочего дня в рамках акции «Час для детей». Или можете отнести ненужные вещи в благотворительный проект KaliLaska 5 и 7 декабря по адресу ул. Хоружей, 18/2. Особое внимание уделите теплой мужской одежде, ведь ее передадут подопечным проекта из 1-го городского противотуберкулезного диспансера.

Информацию о всех участниках и акциях, проходящих в этот день, ищите на сайте и в социальных сетях #ЩедрогоВторника.





Делитесь добром сами

Не обязательно присоединяться к кому-то, чтобы принять участие в акции. Есть идеи? Реализуйте их со своими друзьями или семьей. Договоритесь с коллегами и проведите благотворительную ярмарку или аукцион, а вырученные деньги передайте нуждающимся.

Хоть порой и кажется, что участие одного человека не способно что-либо изменить, не стоит забывать и про силу социальных сетей. До 3 декабря в рамках #ЩедрогоВторника проходит Неделя признаний, когда каждый может рассказать свою историю добра и поделиться примерами помощи. Лучшие признания под хэштегом #щедраяистория будут опубликованы на сайте и в социальных сетях #ЩедрогоВторника.

Социальные сети:



