Сегодня отмечается День юриста

Источник материала: Газета Авангард

В первое воскресенье декабря отмечается День юриста. Это праздник тех, кто стоит на страже закона, права и справедливости: адвокатов, следователей, прокуроров, нотариусов, судей и многих других.





К профессиональному празднику сотрудники нотариальной конторы Буда-Кошелевского района подошли с определенными результатами.

— С начала текущего года нотариусами совершено 3227 нотариальных действий, из них 155 договоров отчуждения недвижимого имущества, 1539 исполнительных надписей, выдано 370 свидетельств о праве на наследство, 265 наследственных дел, удостоверено 760 согласий, — сообщила заведующий конторой Елена Гусакова.

Стоит отметить, что за каждой цифрой сухого отчета стоит кропотливый труд сотрудников — непосредственно Елены Гусаковой, а также нотариусов — Татьяны Марковой и Светланы Войтеховской. Стаж Татьяны в отрасли исчисляется более чем 25 годами, Светлана работает с 2012 года. На проблемные для обычного гражданина вопросы наподобие: «Как вернуть долг, не обращаясь в суд?», «Что лучше: оформить на дочь дарственную или написать завещание?», «Как обезопасить себя и не остаться без крыши над головой?» и другие — нотариусы с легкостью дадут ответ и окажут грамотную консультацию. Не менее важную роль играет делопроизводитель Светлана Хорунжая, благодаря которой архив отличается упорядоченностью и аккуратностью. С ее ответственным подходом без труда можно найти любые сведения по тому или иному делу, в том числе в единой информационной системе.

— Работа нотариуса непроста. Кроме знаний во многих правовых направлениях, он должен быть беспристрастным, честным, педантичным, скрупулёзным, принципиальным. Очень важно обращать внимание на различные мелочи, чтобы не допустить ошибок. Их ценой могут быть серьезные негативные последствия. А такое отношение к работе возможно только при огромном терпении и умении находить подход к каждому клиенту, — отметила Елена Гусакова.

Не лишним будет здесь сказать и о том, что благодаря постоянному совершенствованию нормативной базы, правовых документов профессия нотариуса дает возможность постоянно развиваться, двигаться вперед, осваивать ранее незнакомые горизонты.

К слову, 4 декабря 1997 года, учитывая заслуги и отдавая дань уважения специалистам, посвятившим свою жизнь необходимой для страны деятельности, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко был ратифицирован Указ № 623 «Об установлении праздничного дня — День юриста». Позднее он утратил свою силу в связи с упорядочением законодательной базы, однако вновь принятый закон от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздничных днях и памятных датах» не отошел от традиции признания уважения даты.

Галина ХАЦУЛЕВА

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