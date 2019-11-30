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Всемирный день борьбы со СПИДом — 1 декабря

01.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Люди в разных странах объединяются для демонстрации поддержки всем, кто живет с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. По данным организации UNAIDS (Совместной программы Объединенных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа), на сегодня по всему миру 36,9 миллиона человек инфицированы ВИЧ.

В Беларуси, по данным отдела профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за девять месяцев 2019 года зарегистрирован 1591 новый случай ВИЧ-инфекции. Показатель распространенности составляет 16,81 случая на 100 тысяч населения, и это на 9,7 % меньше, чем в 2018 году.

На 1 октября в республике зарегистрировано 28 570 случаев ВИЧ-инфекции и 21 566 человек, живущих с ВИЧ. Показатель распространенности составляет 227,89 на 100 тысяч населения. На территории Гомельской области отмечается снижение заболеваемости на 23,5 %, по Гродненской области — рост на 43,69 %. По остальным регионам заболеваемость осталась на уровне аналогичного периода 2018 года. Наибольшее количество людей с ВИЧ-положительным статусом проживает в Гомельской области (7960), на втором месте — Минск (4820), на третьем — Минская область (3526). Меньше всего людей с ВИЧ живет в Гродненской области (921).

За январь — сентябрь текущего года в возрастной группе от 15 до 49 лет зарегистрировано 82,3 % от всех случаев ВИЧ-инфекции. По отдельным возрастным группам населения такие случаи были распределены следующим образом: 0—14 лет — 0,9 %, 15—19 лет — 0,5 %, 20—29 лет — 13,6 %, 30—39 лет — 38,6 %, 40—49 лет — 29,5 %, 50—59 лет — 12,8 %, 60 лет и старше — 4,1 %.

С 1987 года по октябрь 2019-го в Беларуси от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 4164 ребенка, диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 316 детям (7,6 % от всех родившихся). Всего в республике за весь период наблюдения (с 1987 года) среди детей в возрастной группе до 14 лет зарегистрировано 347 случаев ВИЧ-инфекции.

За девять месяцев текущего года доля парентерального пути (через кровь) передачи ВИЧ составила 17,3 % (276 человек), доля полового пути передачи ВИЧ — 81,0 % (1289 человек).

В республике из общего числа ВИЧ-инфицированных 11 296 женщин (39,5 %), 17 274 мужчины (60,5 %). За январь — сентябрь 2019 года ВИЧ установлен у 586 женщин (36,8 %) и 1005 мужчин (63,2%).

Четвертая стадия ВИЧ-инфекции — у 285 пациентов (январь — сентябрь 2018 года — 292).

С 1987 года среди ВИЧ-инфицированных умерло 6550 человек (22,9 % от всех зарегистрированных случаев), из них в четвертой стадии ВИЧ-инфекции — 3585 человек (12,6 %). За январь — сентябрь 2019 года умерло 524 человека, из них в четвертой стадии ВИЧ-инфекции — 226 человек (за январь — сентябрь 2018 года — 393 и 187 человек соответственно).

В Могилёвской области на данный момент с ВИЧ проживает 1563 человека (показатель распространенности — 148,5 на 100 тыс. населения). За 10 месяцев 2019 года выявлено 164 новых случая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости — 15,6 на 100 тыс. населения, что на 5,2 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За 10 месяцев в области умер 41 человек, из них в стадии СПИДа — 18.

Как рассказала редакции врач-инфекционист Глусской ЦРБ Валентина Селицкая, в нашем районе на диспансерном учете наблюдаются 29 ВИЧ-инфицированных больных. За десять месяцев текущего года в районе выявлено три новых случая ВИЧ-инфекции (в 2018 году — восемь) — у двоих мужчин и одной женщины. Основной путь передачи инфекции — половой.

 
Теги: Минск
 
 
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Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Люди в разных странах объединяются для демонстрации поддержки всем, кто живет с ВИЧ, и вспоминают...
 
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