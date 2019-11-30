Я живу в Язно. Сельский врач печет хлеб по старинному рецепту и бывает в опере чаще, чем минчане

Источник материала: Tut.by

Владимир Пашкович — главврач участковой больницы в агрогородке Язно Миорского района. За 22 года жизни в этой деревне стал уже, считай, семейным доктором в каждом доме. А раз в неделю доктор Пашкович превращается в хлебопека. Караваи он печет по старинному рецепту, как когда-то наши бабушки. Но и это не все: сельский врач еще и поет — в церковном хоре и фольклорной группе. TUT.BY побывал в гостях у универсального доктора.

Старый храм, целебный родник и «Талеркавы камень»

В 2020 году агрогородок Язно отметит свое 545-летие. Впервые он упоминается в 1475 году как владение Галимских. Позднее местечком владели шляхтичи Друцкие-Соколинские, Козел-Поклевские, Коцелы и Корсаки.

Сегодня здесь живет около 700 человек.

— По витебским меркам, это большая деревня, — говорит Владимир Пашкович. — По количеству населения в нашем районе Язно — третий населенный пункт после Миор и Дисны .

Кроме участковой больницы, в Язно есть средняя школа, детсад, ПМК, сельхозпредприятие, лесничество, пожарный пост, сельсовет, три магазина и православная Спасо-Преображенская церковь. Кстати, храм старинный — в следующем году ему исполнится 120 лет.





Этим материалом TUT.BY продолжает свой проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

Деревня стоит на берегах озер Большое и Малое Язно. А примерно в 8 км от населенного пункта находится родник Святого Яна. Он славится чистой целебной водой, и люди сделали здесь купель.

Еще одна достопримечательность Язно — «Талеркавы камень». Его длина — 6,2 м, ширина — 5,1 м, высота — 1,2 м (значительная часть спрятана под землей). Весит он 141 тонну. Это самый большой камень в Миорском районе.

Валун лежит посреди деревни с давних времен. Ученые считают, что предки проводили на нем языческие обряды. «Талеркавым» камень называют, так как считается, что на нем выбиты изображения тарелки, вилок и ложек.

По легенде , которую передают из поколения в поколение, возле этого валуна ужинал князь Всеслав Чародей. И будто бы он спрятал под камнем клад. Говорят, был возле этого валуна и король Стефан Баторий после того, как освободил Полоцк от войск Ивана Грозного. Есть и более современные предания. Одно рассказывает, что на «Талеркавым камне» обедала Екатерина II. А второе, что тут делал привал Наполеон.



Доктор Владимир Пашкович рассказывает о достопримечательностях Язно

В агрогородке вот уже 10 лет проходит фестиваль воскресных православных школ «Язненский благовест».

— В Беларуси подобный фестиваль только один. На него приезжают воспитанники воскресных школ из всех приходов Полоцкой епархии. Дети представляют свое творчество в самых разных жанрах, — рассказывает Владимир Пашкович.

«Сельский врач лечит людей от „нуля“ и до смерти: то есть от рождения и до старости»

Владимир Пашкович родом из соседнего региона — Глубокского. После учебы в витебском мединституте поехал работать по распределению в родной район.

— Женился, и мы с женой-учительницей искали, куда переехать. Нашли по объявлению, что в Язно требуется врач. Приехали. И вот уже 22 года, как я работаю в местной больнице, а супруга Инна — в школе.



Язненская участковая больница

Язненская больница небольшая — рассчитана на 12 коек, стационарное отделение расположено на втором этаже здания. Также здесь есть стоматологический кабинет, физиокабинет, лаборатория, амбулатория.

В больнице заняты 25 человек — кроме медперсонала, это два водителя, дворник, кухонные работники. Врач, он же главврач, — один, это Владимир Пашкович.

— Я один из первых врачей общей практики в Витебской области, — поясняет руководитель больницы. — Эту должность в нашей медицине ввели в 1998 году.

— По сути вы в Язно уже почти семейный доктор? Давно здесь живете и всех знаете.

— Врач общей практики — да, это прообраз семейного врача за рубежом. Ведь мы лечим людей «от нуля» и до смерти: то есть от рождения до старости. Население, конечно, я знаю хорошо. За 22 года работы уже выросли дети у тех, кто родился, когда я сюда приехал. И у этих детей подрастают свои дети. И я знаю, что и от кого из пациентов ожидать. К тому же это деревня: тут если что-то у кого-то случается — это быстро становится достоянием всех.



«Табакерки» добрались и до агрогородков

Самая большая трудность в работе, по мнению доктора Пашкович, это когда пациенты не выполняют рекомендации врача.

— Но я думаю, с этим сталкивается не только сельский доктор. То же самое — и в городе. Я в таких случаях объясняю все подробно, а где-то — и ругаюсь, то есть делаю вид, что злюсь. Зато очень радует, когда пациенты интересуется правильным питанием, здоровым образом жизни.

«Кто решил, что выпечка хлеба — не мужское занятие?»

Раз в неделю доктор Пашкович превращается в хлебопека. Караваи он печет по старинному рецепту , взятому у жительницы деревни Дерковщина Глубокского района Степаниды Лупач. В здешних краях бабушки так готовили хлеб и более 200 лет назад.

Технология выпечки дерковщинского ржаного хлеба внесена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Она состоит из нескольких стадий: приготовление «квасника» (закваски), «кваса» («раўгені»), на котором готовится тесто («рашчына»), замешивания и выпечки.





— У нас в деревне одна женщина пекла хлеб и угощала сельчан. Детям раздавала такие маленькие ароматные булочки. И этот запах запомнился мне на всю жизнь! Как-то, лет пять назад, решил сам испечь хлеб. Он хорошо получился. Но в нем были дрожжи. А хотелось именно бездрожжевого каравая — такого, как пекли наши предки. Как-то я оказался в Дерковщине и взял у мастерицы хлебного дела Степаниды Александровны Лупач «раўгеню». Она рассказала, как из этого «кваса» делать тесто, как печь «жытнік». С той поры, уже более трех лет, мы хлеб не покупаем, печем домашний.

Хлеб доктор печет обычно по пятницам.

— Весь процесс занимает обычно 36 часов. В четверг на ночь ставлю «квас». Утром в пятницу делаю «рашчыну»: соединяю «квас» и ржаную муку. Через 12 часов, уже вечером, замешиваю тесто — добавляю еще муки, по вкусу соль, сахар, тмин. Затем жду, пока тесто подойдет в теплом месте. И пеку. Получается от 4 до 6 булок. Этого хватает семье на неделю. Угощаем гостей, соседей. Домашний бездрожжевой хлеб хорошо хранится — до двух недель.

Доктор-хлебопек угостил своим «жытнікам» и нас. Вкусно! Но этот хлеб — более простой и аскетичный, не такой, как из магазина.

— Да, в нем нет изысков, — соглашается Владимир Петрович. — Потому что здесь нет ни дрожжей, ни добавок. Иногда, когда хочется чего-то более сладкого, мы печем хлеб с сухофруктами.



Дежу, в которой готовится тесто, доктору подарили бабушки, которые сами пекли хлеб





Мы застали тот момент, когда из «рашчыны» хозяин дома замешивал тесто. Начал он работу с молитвы «Отче наш».

— Кто это решил, что выпечка хлеба — не мужское занятие? — рассуждает Владимир Петрович. — Это очень тяжелый труд. Тем более что тесто я вымешиваю всегда руками, не ложками, не лопатками и уж тем более не блендером. И каждый замес всегда по-своему себя ведет. Чтобы испечь хороший хлеб, важно соблюдать очень много факторов. Но зато когда он получится, достанешь его из формы — и такая радость! И дом полон особым, ни с чем не сравнимым ароматом — даже на улице слышно, все соседи идут и знают, что я пеку хлеб.

Язненский хлебопек говорит, что у него уже есть и последователи — все, кстати, мужчины.





На Пасху Владимир Петрович печет куличи, а в дни семейных торжеств отвечает за угощение гостей.

— Умею готовить самсу, плов, чахохбили, другие блюда разных народов. Но больше всего, конечно, мы любим свою родную кухню — драники, клецки и так далее. У нас с женой распределение обязанностей: я готовлю праздничный стол, а она занимается готовкой на каждый день. Некоторые мне говорят: мол, в тебе умер повар. Но почему он умер? Он живет во мне параллельно с врачом, — улыбается Пашкович.

«В пост увеличивается работоспособность»

Язненский доктор — верующий человек. Более 20 лет он держит церковные посты. Причем строго, почти по-монастырски. Так, в Великий пост может позволить себе только подсолнечное масло, в остальном соблюдает все ограничения в еде .

— Бывает, что и с пациентами про питание в пост разговариваем. Свои взгляды, я, конечно, никому не навязываю. Но если спросят, рассказываю.

Доктор вспоминает про интересный случай на работе:

— Коллега мне говорит: «Вот ты в пост ничего не ешь. И таким плохим питанием подорвешь здоровье». Я ей: «Давай поспорим! Сделаем анализы — ты и я: в начале поста и в конце. Ты будешь есть мясо, яйца, молочные продукты, а — нет». И что вы думаете? У меня анализы были лучше! В пост очищаешься не только духовно, но и физически. Появляется легкость в теле, увеличивается работоспособность. Но при этом очень важна молитва: без нее пост будет просто диетой.





Владимир Пашкович говорит, что шел к вере постепенно.

— Такого не было, что какое-то откровение на меня снизошло, и я — раз! — и в вере. Нет, все происходило потихонечку. Я рос в верующей семье. В детстве с бабушкой ездил из нашей деревни Бобруйщина в церковь в Глубокое. Это очень красивый храм, а в нем еще так чудесно пели! Позже у нас в деревне начали возрождать свою церковь, и мы толокой — и взрослые, и дети, помогали делать там ремонт. Потом поступил в мединститут, тогда в центре Витебска была одна-единственная церковь — Покровская. И меня почему-то тянуло туда. Я ходил туда на службы, хотя времена все-таки были еще такие, когда это не приветствовалось. Затем приехал в Язно — а тут такая прекрасная церковь. Подружился со священником, он пригласил петь в церковном хоре.

— А в работе вы обращаетесь за помощью к Богу?

— Иду на работу — молюсь. А когда ставлю диагноз, то нет, ищу ответ в себе, в своих знаниях и опыте. Зачем беспокоить Господа по мелочам? И, в конце концов, в помощь есть Гугл, — смеется доктор.

«Хорошо там, где мы есть»

Владимир Пашкович считает, что жизнь в сельской местности нисколько не сужает кругозор:

— Никогда не чувствую себя ущемленным, что живу в деревне. Я здесь всем доволен: есть свой дом, любимая семья, хорошая работа. Что еще нужно для счастья?





Что касается поездок «в свет», то супруги Пашковичи мобильные: сели в машину и поехали, куда захотели.

— Стараемся посещать различные культурные мероприятия в Минске, Витебске, Полоцке, других городах. Часто принимаем гостей. Как-то приехали к нам приятели из столицы, спрашивают: «И как вы тут, в своей глуши, живете?». А я им говорю: «Сколько раз вы в этом году были в Большом театре оперы и балета?». — «Ни разу». — «А я — уже два раза!». Так что я бы перефразировал пословицу «Хорошо там, где нас нет». Надо говорить: «Хорошо там, где мы есть». И тогда действительно все будет хорошо!

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