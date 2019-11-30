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«Мне снятся цветные сны». История 18-летнего парня, потерявшего зрение
01.12.2019 15:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей родился с глаукомой и в возрасте 8 лет полностью потерял зрение. Ему пришлось поменять школу, заново учиться передвигаться и воспринимать всю информацию на слух. В свои 18 лет Сергей мечтает о возможности просто прогуляться без родителей. Он говорит, что не смирился со своим диагнозом и не собирается: парень активно ведет социальные сети (мастерски делает селфи для инстаграма), профессионально занимается плаванием и мечтает связать жизнь с музыкой. Мы продолжаем проект
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В свои 18 лет Сергей мечтает о возможности просто прогуляться без родителей.
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