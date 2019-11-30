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«Плюшки» для президента, минус премьер-министра и подарок «слуге народа». Тест по новостям недели
01.12.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе главу белорусского Совбеза наконец официально
Государство обнадежило индивидуальным подходом к каждому осужденному за наркотики:
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Государство обнадежило индивидуальным подходом к каждому осужденному за наркотики: обещают даже возможность помилования для случайно оступившихся. А еще мы...
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