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«Плюшки» для президента, минус премьер-министра и подарок «слуге народа». Тест по новостям недели

01.12.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе главу белорусского Совбеза наконец официально утвердили в должности генсека ОДКБ. Президент отправил Михаила Мясниковича на ключевой пост в ЕАЭС, Александра Турчина — руководить Минской областью, а на его место поставил министра экономики Дмитрия Крутого.

Государство обнадежило индивидуальным подходом к каждому осужденному за наркотики: обещают даже возможность помилования для случайно оступившихся. А еще мы рассказали и наглядно показали вам, как и из кого формируются избирательные комиссии. Предлагаем пройти тест и по другим новостям недели.

 
 
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Государство обнадежило индивидуальным подходом к каждому осужденному за наркотики: обещают даже возможность помилования для случайно оступившихся. А еще мы...
 
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