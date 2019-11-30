«Плюшки» для президента, минус премьер-министра и подарок «слуге народа». Тест по новостям недели

Источник материала: Tut.by

На этой неделе главу белорусского Совбеза наконец официально утвердили в должности генсека ОДКБ. Президент отправил Михаила Мясниковича на ключевой пост в ЕАЭС , Александра Турчина — руководить Минской областью , а на его место поставил министра экономики Дмитрия Крутого.

Государство обнадежило индивидуальным подходом к каждому осужденному за наркотики: обещают даже возможность помилования для случайно оступившихся. А еще мы рассказали и наглядно показали вам, как и из кого формируются избирательные комиссии. Предлагаем пройти тест и по другим новостям недели.