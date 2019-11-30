Безопасность электрообогревателя

Источник материала: Единство

В ближайшие дни синоптики обещают серьезное понижение температуры. В связи с этим, мы напоминаем правила безопасной эксплуатации отопительных электроприборов.

Пользуйтесь исключительно сертифицированными приборами. Внимательно изучите инструкцию завода-изготовителя и в точности следуйте ее требованиям.

Следите за исправностью обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Ремонтом должны заниматься специалисты. При включении убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе из-за перегрева может произойти возгорание.

Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки вещей. Если у вас есть маленькие дети, не оставляйте их наедине с прибором. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели и регулярно очищайте его от пыли — она тоже может воспламениться.

Кроме этого, соблюдайте другие меры электробезопасности:

- не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;

- располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, электроплитку на негорючей поверхности;

- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

- не используйте электроплитки и обогреватели старых конструкций (с открытой спиралью);

- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.