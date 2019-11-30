«Едут, все хорошо». Застрявшие на границе тигры наконец отправились в свой новый дом в Испанию

Источник материала: Tut.by

Кажется, у истории с тиграми, которых спасли на польско-белорусской границе, счастливый конец — пять хищников сегодня, первого декабря, отправились в Испанию, где они будут жить в приюте. Перевозкой животных занимается специальная фирма и, по словам сотрудников Познаньского зоопарка, тигры все время пути находятся под пристальным вниманием ветеринаров, а условия в дороге, конечно, совсем иные, чем те, когда животных пытались ввезти в Беларусь.



Тигры перед отправкой в Испанию. Фото: Малгожата Ходыла, Познаньский зоопарк

Для того, чтобы подготовить животных к перевозке на день пришлось закрыть зоопарк в Познани.

Чтобы тигры не испытывали стресс в дороге, их на время усыпили. Операцию по подготовке к перевозке запустили в субботу днем. Ветеринар Ярослав Пшибыльский начал давать анестетики животным. Сначала усыпили самок, потом — самцов. В то время, когда хищники спали, сотрудники зоопарка взяли все необходимые анализы, чтобы убедиться в том, что тигры в хорошем состоянии и смогут перенести дорогу. Хищники к путешествию оказались готовы. Потом их по очереди перенесли в специальные клетки

— Конечно, существует риск использования каждого лекарства, но мы должны применять [наркоз]. Ни один тигр не войдет в клетку по сигналу: «Ладно котенок, кис-кис-кис, мы едем в Испанию», — рассказал ветеринар изданию Gazeta Wyborcza.



В операции по подготовке тигров к дороге принимало участие также антитеррористическое отделений польской полиции. Фото: Малгожата Ходыла, Познаньский зоопарк

В целом, операция по подготовке к транспортировке прошла по плану. Правда, некоторые тигры не хотели засыпать, им пришлось дать анестетик повторно.

И вот в ночь с 30 ноября на первое декабря тигры двинулись в путь к своему новому дому. Во второй половине воскресенья автомобили с хищниками пересекли границу с Испанией.

Сотрудники Познаньского зоопарка следят за перемещением своих подопечных и рассказывают на своей официальной странице в Facebook о том, как сейчас обстоят дела.

— Едут, все хорошо, животные в тепле и под контролем. Они еще спят, переживая вчерашний стресс и отходят от наркоза. Еще часть дороги… — рассказывают сотрудники зоопарка.

Тем временем, мэр Познани объявил о том, что наградит директора зоопарка за спасение животных, однако Ева Зграбчынска от награды отказывается: она хочет, чтобы 10 тысяч злотых, которые ей хотят вручить, стали бы первым взносом в создание убежища для диких животных в Польше. Также директор Познаньского зоопарка выступает за полный запрет торговли дикими животными. Об этом она говорила в Европарламенте на прошлой неделе, сообщает Gazeta Wyborcza.



Фото: Малгожата Ходыла, Познаньский зоопарк

Как ранее писал TUT.BY, окружная прокуратура в Люблине обвинила пограничного ветеринарного врача в невыполнении своих обязательств. По мнению следователей, ветеринар знал о плохом состоянии животных и не позаботился о них. Ярослав Н. свою вину не признал и отказался давать пояснения по данному факту.

Тигры в Испанию могли поехать и раньше, однако из-за правовых вопросов их отъезд отложили. Дело в том, что официальным опекуном тигров считается мэр Тересполя, который взял на себя ответственность за животных и разрешил отвезти своих подопечных в Познань. Без этого формального разрешения тигры застряли бы на границе. Однако 15 ноября на свободу вышел ранее арестованный россиянин, которого считали организатором перевозки животных и подозревали в издевательстве над тиграми, — суд в Люблине пришел к выводу, что обвинению не хватает доказательств, — и мэр Тересполя назначил уже его опекуном животных.

Два тигра — Гох и Кан останутся в Познаньском зоопарке, так как у них есть проблемы со здоровьем. Еще два тигра будут жить в небольшом зоопарке в польском городе Члухув.