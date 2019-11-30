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Министр внутренних дел: Мы работаем не на показатели, а на граждан

01.12.2019 21:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД меняет подходы к наркопреступлениям, ставка будет на профилактику и на выявление крупных поставщиков, заявил в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ министр внутренних дел Юрий Караев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жесткие подходы ко всем потребителям наркотиков были оправданы и позволили сбить волну 2013−2014 года, когда в Беларуси был массовый наплыв синтетических наркотиков. С вызовом справились, теперь можно менять подходы, делать ставку на профилактику, считают в МВД.

— Сейчас все общество обсуждает суровость наказания тем, кто оступился, заблудился и так далее — и мы тоже. Мы ближе всех к ним прикасаемся и четко видим, кто является потребителем, кто хранил для себя, а кто — и потребитель, и хранил для распространения и сбыта. Кто хладнокровно стремится обогатиться, калечит жизни и судьбы, создает лаборатории, привозит в страну [наркотики], и тех, кто просто «попался», надо четко разделить, — сказал Караев.

Он заверил, что стремление будет к стопроцентному исключению экспансии наркотиков.

— Даже если тонкие ручейки сюда идут, самоуспокаиваться нельзя, — уверен он.

Министр внутренних дел заявил о необходимости поставщиков «перекрыть в самом широком месте, а не гоняться за щупальцами этого спрута, за мелкими потребителями», стремясь заработать «звездочки» количеством.

— Сейчас мы пришли к тому, что надо сместить крен и к профилактике. Надо бороться с поставкой сюда, с рекламой, с интернет-магазинами, чтобы те, кто по незнанию, по доверчивости, по своей слабой воле на это попал, подсел, чтобы до них они [наркотики], не доходили, чтобы в своей стране не плодить ни осужденных, ни наказанных, ни попробовавших это зло, — уверен Караев.

Министр также сформулировал свои оценки качества работы милиции. Он рассказал, как встречался с младшим начальствующим составом ГАИ и сформулировал так:

— Мне все равно, сколько административно задержанных, сколько вы поймали пешеходов, не так переходивших дорогу. Это меня не волнует. Мне важно отсутствие жалоб на вас, на то, что кто-то из вас вел себя грубо, нетактично, цеплялся к гражданам, и количество профилактических бесед, которые вы провели.

— Мы работаем не на показатели, а на граждан, — подчеркнул Караев.

Он рассказал, что сейчас дорабатывают инструкцию и будут менять существующую «палочную» систему на балльную систему. На примере наркотемы это значит, что баллы пойдут тому, «кто крупную партию взял, а не несколько наркоманов, которые для себя купили, отловил», чтобы невыгодно было «много по мелочи набрать».

 
 
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МВД меняет подходы к наркопреступлениям, ставка будет на профилактику и на выявление крупных поставщиков, заявил в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ...
 
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