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Интервью жены Румаса, встреча с родными через 17 лет, дорожный налог и бензин - все за выходные

02.12.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как прошел ваш первый день зимы? 1 декабря премьер-министр Беларуси отпраздновал 50-летие. Мы поговорили о нем с человеком, который знает Сергея Румаса лучше всех — его женой Жанной. В очень искреннем интервью супруга главы правительства рассказала о первом знакомстве, воспитании четырех сыновей и домашних спорах. А еще о том, что три вечера в неделю в их доме принято говорить по-белорусски.


Еще один эксклюзив прошедших выходных — история белоруски Даши, которую 17 лет назад усыновила американская семья. В редакцию написал ее парень и рассказал, что девушка очень хочет найти своих биологических родителей, о которых ей ничего неизвестно, кроме имени и фамилии отца. В это сложно поверить, но уже через два часа после публикации с нами связались родные девушки! Понадобилось два дня, чтобы проверить информацию, и мы организовали интернет-встречу Даши с папой и мамой. Читайте, как это было.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Минфин рассказал, как предлагает взимать дорожный налог и почему в ведомстве считают несправедливым предложение включать его в цену топлива. Проект указа об изменении существующей системы уже готов.
  • В субботу, около семи вечера, в строящемся доме на проспекте Дзержинского, 19 в Минске обвалились перекрытия. По данным МЧС, общая площадь обрушения 400 кв.м. К счастью, никто не пострадал. В результате падения строительных конструкций получили повреждения два припаркованных авто, которые находились в 20 метрах от строящегося дома.


  • Министр внутренних дел Юрий Караев хочет изменить существующую «палочную» систему в милиции. Ее заменят на балльную систему. На примере наркотемы это значит, что баллы пойдут тому, «кто крупную партию взял, а не несколько наркоманов, которые для себя купили, отловил», чтобы невыгодно было «много по мелочи набрать».
  • Тем временем суд приговорил активиста и блогера Александра Круткина к 15 суткам ареста за репост в фейсбуке. Мужчину обвинили в том, что он перепостил на свою страницу в фейсбуке сообщение из группы «Еўрапейская Беларусь» о проведении предвыборного митинга на Октябрьской площади в Минске 15 ноября.
  • Страшная трагедия в России. В Забайкальском крае пассажирский автобус перевернулся из-за лопнувшего колеса и упал в реку Куэнга. Погибло 19 человек.
  • Белорусы выбрали 110 депутатов, которые будут работать в парламенте седьмого созыва. Некоторые из них — «второгодники», но большинство — новички. Посмотрели, какие доходы задекларировали избранные депутаты за 2018 год.
  • С 1 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Не сомневаемся, что угадаете, как именно дорожает. Снова на 1 копейку.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Колумнист Юрий Дракохруст анализирует последние заявления посла Беларуси в России Владимира Семашко, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Те самые, которые многие восприняли так: Беларусь и Россия создают общие правительство и парламент. О том, что в них было на самом деле, читайте тут.
  • Минчанка с кишечной стомой (отверстие в животе, к которому крепится мешок для испражнений) честно рассказала и показала, каково это — использовать белорусские калоприемники, которые выдают пациентам за счет бюджета. Чтобы приклеить пластину, она разогревает ее … на сковороде.


  • Люди с протезами пришли в нашу студию и рассказали о боли, трудностях и реакции окружающих. Как научиться управлять протезом, как собственной рукой или ногой, чтобы продолжать жить полноценной жизнью и не ловить на себе удивленные взгляды?
  • Составили полезную шпаргалку для родителей: как понять, что ребенок делает на смартфоне. Заодно рассказываем, как ограничить время использования гаджетов.
  • Подростку, живущему на Кипре, не дали белорусский паспорт серии РР из-за того, что не служил в армии. А ведь когда семья уезжала за границу, ребенку был всего год и 10 месяцев.
  • Не пропустите очередные серии наших проектов. В «Я живу» — история сельского врача из Язно. За 22 года жизни в этой деревне он стал уже семейным доктором в каждом доме. А раз в неделю доктор Пашкович превращается в хлебопека. Караваи печет по старинному рецепту, как когда-то наши бабушки.
  • А в проекте «Быть восемнадцатилетним», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства их сверстников, история парня, который в 8 лет полностью потерял зрение.

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И напоследок окончание длинного сериала, надеемся, что это хэппи-энд.


Пять тигров, спасенных на белорусско-польской границе, первого декабря отправились в Испанию, где они будут жить в приюте. Перевозкой животных занимается специальная фирма, и, по словам сотрудников Познанского зоопарка, тигры все время пути находятся под пристальным вниманием ветеринаров, а условия в дороге, конечно, совсем иные, чем те, когда животных пытались ввезти в Беларусь.

Хорошей недели и позитивных новостей!

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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