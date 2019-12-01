Интервью жены Румаса, встреча с родными через 17 лет, дорожный налог и бензин - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как прошел ваш первый день зимы? 1 декабря премьер-министр Беларуси отпраздновал 50-летие. Мы поговорили о нем с человеком, который знает Сергея Румаса лучше всех — его женой Жанной. В очень искреннем интервью супруга главы правительства рассказала о первом знакомстве, воспитании четырех сыновей и домашних спорах. А еще о том, что три вечера в неделю в их доме принято говорить по-белорусски.





Еще один эксклюзив прошедших выходных — история белоруски Даши, которую 17 лет назад усыновила американская семья. В редакцию написал ее парень и рассказал, что девушка очень хочет найти своих биологических родителей, о которых ей ничего неизвестно, кроме имени и фамилии отца. В это сложно поверить, но уже через два часа после публикации с нами связались родные девушки! Понадобилось два дня, чтобы проверить информацию, и мы организовали интернет-встречу Даши с папой и мамой. Читайте , как это было.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Минфин рассказал , как предлагает взимать дорожный налог и почему в ведомстве считают несправедливым предложение включать его в цену топлива. Проект указа об изменении существующей системы уже готов.

, и почему в ведомстве считают несправедливым предложение включать его в цену топлива. Проект указа об изменении существующей системы уже готов. В субботу, около семи вечера, в строящемся доме на проспекте Дзержинского, 19 в Минске обвалились перекрытия. По данным МЧС, общая площадь обрушения 400 кв.м. К счастью, никто не пострадал . В результате падения строительных конструкций получили повреждения два припаркованных авто, которые находились в 20 метрах от строящегося дома.





Министр внутренних дел Юрий Караев хочет изменить существующую «палочную» систему в милиции . Ее заменят на балльную систему. На примере наркотемы это значит, что баллы пойдут тому, «кто крупную партию взял, а не несколько наркоманов, которые для себя купили, отловил», чтобы невыгодно было «много по мелочи набрать».

существующую . Ее заменят на балльную систему. На примере наркотемы это значит, что баллы пойдут тому, «кто крупную партию взял, а не несколько наркоманов, которые для себя купили, отловил», чтобы невыгодно было «много по мелочи набрать». Тем временем суд приговорил активиста и блогера Александра Круткина к 15 суткам ареста за репост в фейсбуке . Мужчину обвинили в том, что он перепостил на свою страницу в фейсбуке сообщение из группы «Еўрапейская Беларусь» о проведении предвыборного митинга на Октябрьской площади в Минске 15 ноября.

активиста и блогера Александра Круткина к . Мужчину обвинили в том, что он перепостил на свою страницу в фейсбуке сообщение из группы «Еўрапейская Беларусь» о проведении предвыборного митинга на Октябрьской площади в Минске 15 ноября. Страшная трагедия в России. В Забайкальском крае пассажирский автобус перевернулся из-за лопнувшего колеса и упал в реку Куэнга. Погибло 19 человек .

в России. В Забайкальском крае пассажирский автобус перевернулся из-за лопнувшего колеса и упал в реку Куэнга. . Белорусы выбрали 110 депутатов, которые будут работать в парламенте седьмого созыва. Некоторые из них — «второгодники» , но большинство — новички. Посмотрели, какие доходы задекларировали избранные депутаты за 2018 год.

110 депутатов, которые будут работать в парламенте седьмого созыва. Некоторые из них — , но большинство — новички. Посмотрели, за 2018 год. С 1 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Не сомневаемся, что угадаете, как именно дорожает. Снова на 1 копейку .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Колумнист Юрий Дракохруст анализирует последние заявления посла Беларуси в России Владимира Семашко , которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Те самые, которые многие восприняли так: Беларусь и Россия создают общие правительство и парламент. О том, что в них было на самом деле, читайте тут .

, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Те самые, которые многие восприняли так: Беларусь и Россия создают общие правительство и парламент. О том, что в них было на самом деле, читайте . Минчанка с кишечной стомой (отверстие в животе, к которому крепится мешок для испражнений) честно рассказала и показала, каково это — использовать белорусские калоприемники, которые выдают пациентам за счет бюджета. Чтобы приклеить пластину, она разогревает ее … на сковороде.





Люди с протезами пришли в нашу студию и рассказали о боли, трудностях и реакции окружающих. Как научиться управлять протезом , как собственной рукой или ногой, чтобы продолжать жить полноценной жизнью и не ловить на себе удивленные взгляды?

о боли, трудностях и реакции окружающих. Как , как собственной рукой или ногой, чтобы продолжать жить полноценной жизнью и не ловить на себе удивленные взгляды? Составили полезную шпаргалку для родителей: как понять, что ребенок делает на смартфоне . Заодно рассказываем, как ограничить время использования гаджетов.

полезную шпаргалку для родителей: . Заодно рассказываем, как ограничить время использования гаджетов. Подростку, живущему на Кипре, не дали белорусский паспорт серии РР из-за того, что не служил в армии . А ведь когда семья уезжала за границу, ребенку был всего год и 10 месяцев.

серии РР из-за того, что . А ведь когда семья уезжала за границу, ребенку был всего год и 10 месяцев. Не пропустите очередные серии наших проектов. В « Я живу » — история сельского врача из Язно. За 22 года жизни в этой деревне он стал уже семейным доктором в каждом доме. А раз в неделю доктор Пашкович превращается в хлебопека . Караваи печет по старинному рецепту, как когда-то наши бабушки.

» — сельского врача из Язно. За 22 года жизни в этой деревне он стал уже семейным доктором в каждом доме. А раз в неделю доктор . Караваи печет по старинному рецепту, как когда-то наши бабушки. А в проекте «Быть восемнадцатилетним» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства их сверстников, история парня, который в 8 лет полностью потерял зрение.

О СПОРТЕ

Прошли матчи последнего, 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу . Имя обладателя золотых наград из Бреста мы узнали туром ранее. Серебро уезжает в Борисов, а бронза — в Солигорск.

последнего, 30-го тура . Имя обладателя из Бреста мы узнали туром ранее. Серебро уезжает в Борисов, а бронза — в Солигорск. Итальянка Доротея Вирер выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Лучшая из белорусок — 31-я.

спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Лучшая из белорусок — 31-я. Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге. В Нур-Султане «зубры» были биты «Барысом» со счетом 1:5 (0:0, 1:3, 0:2).

Все новости субботы, 30 ноября

Все новости воскресенья, 1 декабря

И напоследок окончание длинного сериала, надеемся, что это хэппи-энд.





Пять тигров, спасенных на белорусско-польской границе, первого декабря отправились в Испанию, где они будут жить в приюте. Перевозкой животных занимается специальная фирма, и, по словам сотрудников Познанского зоопарка, тигры все время пути находятся под пристальным вниманием ветеринаров, а условия в дороге, конечно, совсем иные, чем те, когда животных пытались ввезти в Беларусь.

Хорошей недели и позитивных новостей!

Ваша редакция.