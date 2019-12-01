Снег, увы, ненадолго. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Зима в Витебске началась прекрасно: утром 1 декабря горожане увидели за окном снег. Но, к сожалению, красота продлится недолго — уже в середине недели придет оттепель. Такой прогноз у Белгидромета.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник, 2 декабря, днем до двух градусов мороза, снег.

Во вторник похолодает до −4°С. Ожидается снег.

В среду, 4 декабря, в дневные часы — 0…-2°С. Будет ветрено. В прогнозе — снег, мокрый снег.

В четверг потеплеет до +2…4°С. Облачно, ветрено, дождь и мокрый снег.

В пятницу, 6 декабря, — порывистый ветер, но без осадков, и покажется солнце. На термометре — до +2°С.

Удачной вам недели!

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