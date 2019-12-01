Метель, немного снега и дождей. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно то будет холодно, то потеплеет, то ветер и метель, то ясно, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, без осадков. Слабый ветер. Вечером — небольшой снег и метель. Столбик термометра будет все время показывать 0 °C.

Во вторник утром — небольшая облачность и небольшой снег. Днем ясно, слабый ветер и до +2 °С.

В среду облачно с прояснениями, возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +6 °С. Днем — сильный ветер

В четверг облачно и возможны дожди. Днем — до +4 °С.

В пятницу переменная облачность, без осадков, сильный ветер и до +4 °C.

Хорошей недели!

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