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Туман, солнце и немного снега. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
02.12.2019 07:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало декабря в Бресте будет облачным, туманным, дождливым и малоснежным, сообщает
В понедельник будет облачно и без осадков. Во второй половине дня температура воздуха будет около 0 °C, сообщает
Ночью с понедельника на вторник возможен мокрый снег. Утром будет до -3°С, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.
В среду во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +3°С.
В четверг утром на город опустится туман. Видимость — 400−600 метров. Днем будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — +2…4°С.
Пятница будет ясной и без осадков. Утром будет 3 градуса мороза, днем — столько же, но со знаком плюс.
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Начало декабря в Бресте будет облачным, туманным, дождливым и бесснежным.
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