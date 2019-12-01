Туман, солнце и немного снега. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Начало декабря в Бресте будет облачным, туманным, дождливым и малоснежным, сообщает pogoda.by .



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В понедельник будет облачно и без осадков. Во второй половине дня температура воздуха будет около 0 °C, сообщает pogoda.by .

Ночью с понедельника на вторник возможен мокрый снег. Утром будет до -3°С, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.

В среду во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +3°С.

В четверг утром на город опустится туман. Видимость — 400−600 метров. Днем будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — +2…4°С.

Пятница будет ясной и без осадков. Утром будет 3 градуса мороза, днем — столько же, но со знаком плюс.

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