В Бресте открылись предновогодние ярмарки. Рассказываем, где купить гирлянды и шары

Источник материала: Tut.by

1 декабря в Бресте открылись предновогодние ярмарки, сообщает Брестский горисполком .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ярмарка на улице Гоголя расположилась от улицы Советской до Куйбышева. Торговать здесь будут до 31 декабря с 10.00 до 19.00.

На площади Ленина и улице Пушкинской новогодний городок будет принимать гостей до 19 января. Время работы: 12.00 — 22.00.

На улице Куйбышева, от улицы Пушкинской до Мицкевича, предновогодняя торговля ведется с 19 ноября.

С 7 декабря откроются ярмарки на улице Гаврилова, 16 (вблизи ТЦ «Экватор») и на улице Московской возле рынка ЗАО «Юнифуд».