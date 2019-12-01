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В Бресте открылись предновогодние ярмарки. Рассказываем, где купить гирлянды и шары
02.12.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 декабря в Бресте открылись предновогодние ярмарки, сообщает
Ярмарка на улице Гоголя расположилась от улицы Советской до Куйбышева. Торговать здесь будут до 31 декабря с 10.00 до 19.00.
На площади Ленина и улице Пушкинской новогодний городок будет принимать гостей до 19 января. Время работы: 12.00 — 22.00.
На улице Куйбышева, от улицы Пушкинской до Мицкевича, предновогодняя торговля ведется с 19 ноября.
С 7 декабря откроются ярмарки на улице Гаврилова, 16 (вблизи ТЦ «Экватор») и на улице Московской возле рынка ЗАО «Юнифуд».
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На площади Ленина и улице Пушкинской новогодний городок будет работать до 19 января.
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