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Снег и недолгий мороз. Погода в Могилеве на неделе
02.12.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как вам такое начало зимы? В Могилеве на неделе, кажется, будет все: мороз и оттепель, метель и солнце. А первый уикенд декабря обещает быть снежным, предупреждает pogoda.by.
Сегодня, 2 декабря, будет -1°С, пасмурно. Ближе к вечеру начнется метель.
В среду, 4 декабря, прогнозируют −3…+1°С, пасмурную погоду и порывистый ветер. Утром и вечером — мокрый снег.
В четверг ветер также будет порывистым, погода пасмурной. Будет 0…+2°С, ожидается мокрый снег.
В пятницу, 6 декабря, по-прежнему ветрено, но уже ясно. На термометре ожидается −2…+1°С. А ночью может пойти снег.
Хорошей недели, друзья!
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С середины недели снова будет выше нуля.
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