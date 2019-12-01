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Снег и недолгий мороз. Погода в Могилеве на неделе

02.12.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как вам такое начало зимы? В Могилеве на неделе, кажется, будет все: мороз и оттепель, метель и солнце. А первый уикенд декабря обещает быть снежным, предупреждает pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 2 декабря, будет -1°С, пасмурно. Ближе к вечеру начнется метель.

В среду, 4 декабря, прогнозируют −3…+1°С, пасмурную погоду и порывистый ветер. Утром и вечером — мокрый снег.

В четверг ветер также будет порывистым, погода пасмурной. Будет 0…+2°С, ожидается мокрый снег.

В пятницу, 6 декабря, по-прежнему ветрено, но уже ясно. На термометре ожидается −2…+1°С. А ночью может пойти снег.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды в твоем городе — каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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