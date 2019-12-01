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«Каля наля» и робкий снег. Погода в Гомеле на неделе
02.12.2019 09:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни гомельчан ждет по-прежнему осенняя погода,
Итак, в понедельник будет пасмурно и около нуля.
Во вторник температура такая же, но утром возможен мокрый снег.
В среду без осадков и снова около нуля.
В четверг плюс 2°C, местами дожди.
В пятницу небо станет ясным, выглянет солнце и потеплеет до +3°C.
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни гомельчан ждет по-прежнему осенняя погода, обещает pogoda.by.
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